Депутат Госдумы Бичаев объяснил, кого накажут за уклонение от мобилизации

Наказание за уклонение от мобилизации должно касаться только тех, кто получил повестку, но решил избежать призыва и сбежал. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев.
«Уклонением является невыполнение требований военкомата на основе врученной повестки. Соответственно, человек, который ее получил и начал бегать, прятаться, менять адреса, телефоны, он должен знать, что ответственность будет, и он должен отвечать перед страной. Но это не будет касаться тех, кто зарегистрирован в другом регионе, например, в Пензе, а проживает в Москве, или той же Пензе, но в каких-то других местах, и военкоматы их не смогли найти. Да, такие люди не должны быть подвержены данному наказанию и не будут», — объяснил Бичаев.
Депутат Госдумы подчеркнул, что введение на законодательном уровне ответственности за уклонение от мобилизации является предупреждающей мерой. «Действующие нормы в большинстве своем имеют превентивный характер. Достаточно редко они применяются в отношении людей по двум причинам. Во-первых, не так много уклоняется, во-вторых, нормы приняты не для того, чтобы всех посадить, а для того, чтобы напомнить об ответственности. И человек, когда совершает какие-то деяния, должен понимать, что за них предусмотрена серьезная ответственность. Поэтому, я думаю, ужесточение наказания вообще никак не скажется на сознательных гражданах. А те, у кого может быть были какие-то идеи и помыслы на то, чтобы каким-то образом уклониться, лишний раз решат, что им по этому пути идти не нужно», — добавил Бичаев.
Депутаты Госдумы и сенаторы готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Уклонистов будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.
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Наказание за уклонение от мобилизации должно касаться только тех, кто получил повестку, но решил избежать призыва и сбежал. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев. «Уклонением является невыполнение требований военкомата на основе врученной повестки. Соответственно, человек, который ее получил и начал бегать, прятаться, менять адреса, телефоны, он должен знать, что ответственность будет, и он должен отвечать перед страной. Но это не будет касаться тех, кто зарегистрирован в другом регионе, например, в Пензе, а проживает в Москве, или той же Пензе, но в каких-то других местах, и военкоматы их не смогли найти. Да, такие люди не должны быть подвержены данному наказанию и не будут», — объяснил Бичаев. Депутат Госдумы подчеркнул, что введение на законодательном уровне ответственности за уклонение от мобилизации является предупреждающей мерой. «Действующие нормы в большинстве своем имеют превентивный характер. Достаточно редко они применяются в отношении людей по двум причинам. Во-первых, не так много уклоняется, во-вторых, нормы приняты не для того, чтобы всех посадить, а для того, чтобы напомнить об ответственности. И человек, когда совершает какие-то деяния, должен понимать, что за них предусмотрена серьезная ответственность. Поэтому, я думаю, ужесточение наказания вообще никак не скажется на сознательных гражданах. А те, у кого может быть были какие-то идеи и помыслы на то, чтобы каким-то образом уклониться, лишний раз решат, что им по этому пути идти не нужно», — добавил Бичаев. Депутаты Госдумы и сенаторы готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Уклонистов будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.