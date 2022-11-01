Депутат Госдумы Бичаев объяснил, кого накажут за уклонение от мобилизации

Депутат Бичаев: за уклонение от мобилизации не накажут тех, кто не получил повестку

01 ноября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Уклонистами от мобилизации не являются те, кто проживает не по прописке и не получили повестку, считает Артем Бичаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Наказание за уклонение от мобилизации должно касаться только тех, кто получил повестку, но решил избежать призыва и сбежал. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев. «Уклонением является невыполнение требований военкомата на основе врученной повестки. Соответственно, человек, который ее получил и начал бегать, прятаться, менять адреса, телефоны, он должен знать, что ответственность будет, и он должен отвечать перед страной. Но это не будет касаться тех, кто зарегистрирован в другом регионе, например, в Пензе, а проживает в Москве, или той же Пензе, но в каких-то других местах, и военкоматы их не смогли найти. Да, такие люди не должны быть подвержены данному наказанию и не будут», — объяснил Бичаев. Депутат Госдумы подчеркнул, что введение на законодательном уровне ответственности за уклонение от мобилизации является предупреждающей мерой. «Действующие нормы в большинстве своем имеют превентивный характер. Достаточно редко они применяются в отношении людей по двум причинам. Во-первых, не так много уклоняется, во-вторых, нормы приняты не для того, чтобы всех посадить, а для того, чтобы напомнить об ответственности. И человек, когда совершает какие-то деяния, должен понимать, что за них предусмотрена серьезная ответственность. Поэтому, я думаю, ужесточение наказания вообще никак не скажется на сознательных гражданах. А те, у кого может быть были какие-то идеи и помыслы на то, чтобы каким-то образом уклониться, лишний раз решат, что им по этому пути идти не нужно», — добавил Бичаев. Депутаты Госдумы и сенаторы готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Уклонистов будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.

Наказание за уклонение от мобилизации должно касаться только тех, кто получил повестку, но решил избежать призыва и сбежал. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев. «Уклонением является невыполнение требований военкомата на основе врученной повестки. Соответственно, человек, который ее получил и начал бегать, прятаться, менять адреса, телефоны, он должен знать, что ответственность будет, и он должен отвечать перед страной. Но это не будет касаться тех, кто зарегистрирован в другом регионе, например, в Пензе, а проживает в Москве, или той же Пензе, но в каких-то других местах, и военкоматы их не смогли найти. Да, такие люди не должны быть подвержены данному наказанию и не будут», — объяснил Бичаев. Депутат Госдумы подчеркнул, что введение на законодательном уровне ответственности за уклонение от мобилизации является предупреждающей мерой. «Действующие нормы в большинстве своем имеют превентивный характер. Достаточно редко они применяются в отношении людей по двум причинам. Во-первых, не так много уклоняется, во-вторых, нормы приняты не для того, чтобы всех посадить, а для того, чтобы напомнить об ответственности. И человек, когда совершает какие-то деяния, должен понимать, что за них предусмотрена серьезная ответственность. Поэтому, я думаю, ужесточение наказания вообще никак не скажется на сознательных гражданах. А те, у кого может быть были какие-то идеи и помыслы на то, чтобы каким-то образом уклониться, лишний раз решат, что им по этому пути идти не нужно», — добавил Бичаев. Депутаты Госдумы и сенаторы готовят к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Уклонистов будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.