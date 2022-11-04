Путин подписал договор с странами СНГ, запрещающий оружие массового уничтожения

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал новый федеральный закон Фото:

Президент России Владимир Путин подписал договор с государствами СНГ о запрете оружия массового уничтожения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать договор — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, подписанный 15 октября 2021 года», — сообщается в тексте федерального закона. Путин подписал его 4 ноября.

Ранее президент РФ исключил применение ядерного оружия против Украины, передает телеканал 360. Его использование возможно для защита суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения, отметил Путин.

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Президент России Владимир Путин подписал договор с государствами СНГ о запрете оружия массового уничтожения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ратифицировать договор — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, подписанный 15 октября 2021 года», — сообщается в тексте федерального закона. Путин подписал его 4 ноября. Ранее президент РФ исключил применение ядерного оружия против Украины, передает телеканал 360. Его использование возможно для защита суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения, отметил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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