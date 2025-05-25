25 мая 2025

Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в девятый раз

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Борис Джонсон вновь стал отцом
Борис Джонсон вновь стал отцом Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в девятый раз. По информации журналистов, у Джонсона и его супруги Кэрри 21 мая родилась дочь, которую назвали Поппи Элиза Джозефин.

«Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в девятый раз», — сообщил GBnews. Сообщается, что 21 мая у бывшего премьер-министра родилась дочь Поппи Элиза Джозефин. 

Это уже четвертый совместный ребенок пары. Кроме новорожденной, в семье также воспитываются дети Уилф, Роми и Фрэнк. Также у Джонсона есть еще четверо детей от предыдущего брака с Мариной Уилер и один ребенок от Хелен Макинтайр.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в девятый раз. По информации журналистов, у Джонсона и его супруги Кэрри 21 мая родилась дочь, которую назвали Поппи Элиза Джозефин. «Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в девятый раз», — сообщил GBnews. Сообщается, что 21 мая у бывшего премьер-министра родилась дочь Поппи Элиза Джозефин.  Это уже четвертый совместный ребенок пары. Кроме новорожденной, в семье также воспитываются дети Уилф, Роми и Фрэнк. Также у Джонсона есть еще четверо детей от предыдущего брака с Мариной Уилер и один ребенок от Хелен Макинтайр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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