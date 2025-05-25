Предложение миллиардера Малофеева об отмене пенсий для молодежи вызвало негодование у Госдумы

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала предложение об отмене пенсий для родившихся после 1995 года. Она считает, что инициатива предпринимателя Константина Малофеева основана на непонимании принципов страховой пенсионной системы.
«Подход олигарха Малофеева основан на полном непонимании страховой пенсионной системы и непродуманности тех инициатив, которые он предлагает», — передает ее слова «Газета.ru.» Она подчеркнула, что текущие пенсионные отчисления работодателей формируют выплаты как для нынешних, так и для будущих пенсионеров.
Бессараб указала на логическую несостоятельность предложения вернуть взносы тридцатилетним. Она отметила, что это потребует изъятия средств у уже получающих пенсию граждан.
Ранее Константин Малофеев выступил с инициативой отменить пенсионные выплаты для граждан, родившихся после 1995 года. По его мнению, такая мера побудит молодое поколение активнее заводить детей как гарантию обеспечения в старости.
Демограф Алексей Ракша смог проанализировать возможность полагаться на поддержку детей в преклонном возрасте. Он отметил, что в нынешних условиях нельзя однозначно рассчитывать на заботу детей о престарелых родителях, сообщает «360.ru».
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