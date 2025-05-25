В Раде считаю, что введение пошлин на украинский импорт демонстрирует истинное отношение Евросоюза к Киеву. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Очередное доказательство фейковой „европейской поддержки“ — отмена торгового безвиза», — написал он у себя в telegram-канале. Дубинский также подчеркнул, что украинцы для Европы остаются лишь «биотопливом».
Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовится значительно повысить пошлины на украинские товары. Это решение обусловлено истечением срока действия торговых льгот 2022 года и отсутствием прогресса в переговорах о новом соглашении.
Особенно сильно пострадает аграрный сектор Украины — существенно уменьшатся беспошлинные квоты на экспорт кукурузы, мяса птицы и сахара. По оценкам Киева, отмена преференций приведет к ежегодным потерям в размере 3,5 миллиарда евро, сообщает RT.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что поток дешевого украинского зерна парализует сельское хозяйство ЕС. По его словам, это приведет к полному истощению ресурсов европейских фермеров, сообщает 360.ru.
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