25 мая 2025

Помощник главы Чечни Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой

Помощник главы Чечни сравнил санкции Зеленского с наградой
© Служба новостей «URA.RU»
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Помощник Кадырова ответил на ограничения Украины
Помощник Кадырова ответил на ограничения Украины Фото:

«Государственная награда от шута» — так назвал санкции президента Украины Владимира Зеленского помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Включение его имени в новый санкционный список Киева он прокомментировал в своем telegram-канале.

«Очередной „страшный“ санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев, занимающий пост министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Указом Зеленского санкции вводятся против 10 физических лиц, включая помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Согласно опубликованным документам, ограничительные меры применяются бессрочно с установленным сроком действия в 10 лет, передает Царьград.

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«Государственная награда от шута» — так назвал санкции президента Украины Владимира Зеленского помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Включение его имени в новый санкционный список Киева он прокомментировал в своем telegram-канале. «Очередной „страшный“ санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев, занимающий пост министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Указом Зеленского санкции вводятся против 10 физических лиц, включая помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Согласно опубликованным документам, ограничительные меры применяются бессрочно с установленным сроком действия в 10 лет, передает Царьград.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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