Американский историк обрушился на западных политиков, поддерживающих Украину

12 ноября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Поддержка Западом Украины очень дорого обходиться потребителям и промышленности западных стран, считает американский историк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка западными политиками украинского руководства обходится очень дорого потребителям и промышленности Европы и США. Такое мнение выразил американский историк Эрик Зюсс в статье для издания Modern Diplomacy. «Потребители и промышленность в Великобритании и Европе — и даже в самой Америке — будут платить высокие цены за нацистскую политику поддержки Украины западными лидерами», — сказано в статье Зюсса. Он отметил, что нацисты в данный момент превалируют на всем Западе, а также усомнился в реальном существовании демократического устройства в западных странах. Ранее политолог Михаил Синельников-Оришак выразил мнение, что США в конфликте на Украине ставит перед собой задачу не победы ВСУ, а истощения России. Также сообщалось, что неготовность украинского руководства к переговорам с Россией может поставить под угрозу дальнейшее оказание помощи от Евросоюза, передает «Федеральное агентство новостей». В США, например, разошлись во мнениях по поводу способов решения конфликта на Украине, сообщает RT.

Поддержка западными политиками украинского руководства обходится очень дорого потребителям и промышленности Европы и США. Такое мнение выразил американский историк Эрик Зюсс в статье для издания Modern Diplomacy. «Потребители и промышленность в Великобритании и Европе — и даже в самой Америке — будут платить высокие цены за нацистскую политику поддержки Украины западными лидерами», — сказано в статье Зюсса. Он отметил, что нацисты в данный момент превалируют на всем Западе, а также усомнился в реальном существовании демократического устройства в западных странах. Ранее политолог Михаил Синельников-Оришак выразил мнение, что США в конфликте на Украине ставит перед собой задачу не победы ВСУ, а истощения России. Также сообщалось, что неготовность украинского руководства к переговорам с Россией может поставить под угрозу дальнейшее оказание помощи от Евросоюза, передает «Федеральное агентство новостей». В США, например, разошлись во мнениях по поводу способов решения конфликта на Украине, сообщает RT.