Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет по плану, несмотря на сложности

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин сообщил, что восстановлению Крымского моста мешает шторм Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Строители укладываются в график восстановления Крымского моста, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Строители работают слаженно, несмотря на сложности. Каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно все идет по графику», — сообщил Хуснуллин в своем telegram-канале.

По его словам, на этой неделе завершили надвижку двух из четырех пролетов. В декабре планируется закончить работы на разрушенной части и перейти на ту часть, по которой идет движение.

Месяц назад на Крымском мосту подорвался грузовик, там обрушилась часть дорожного полотна, передает Vse42.ru. После чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В СК заявили, что за терактом стоят спецслужбы Украины. Под арест отправили пятерых фигурантов уголовного дела, затем были арестованы еще трое, сообщает РАПСИ.

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Строители укладываются в график восстановления Крымского моста, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Строители работают слаженно, несмотря на сложности. Каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно все идет по графику», — сообщил Хуснуллин в своем telegram-канале. По его словам, на этой неделе завершили надвижку двух из четырех пролетов. В декабре планируется закончить работы на разрушенной части и перейти на ту часть, по которой идет движение. Месяц назад на Крымском мосту подорвался грузовик, там обрушилась часть дорожного полотна, передает Vse42.ru. После чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В СК заявили, что за терактом стоят спецслужбы Украины. Под арест отправили пятерых фигурантов уголовного дела, затем были арестованы еще трое, сообщает РАПСИ.
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