Чернышенко: за два года ЦУР приняли более тысячи управленческих решений

01 декабря 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

За два года с момента создания ЦУР были приняты более тысячи управленческих решений, пояснил Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центры управления регионов (ЦУР) за два года работы приняли более одной тысячи управленческих решений. Об этом сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «За два года работы ЦУР выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах», — уточнил он. Его слова приводятся на официальном сайте правительства страны. Также генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак пояснил, что за два года ЦУР обработали 17 миллионов обращений от граждан. Благодаря работе ЦУР время обработки обращений граждан сократилось в 2,5 раза. Темы, которые интересуют граждан, касаются жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения и благоустройства. Например, в Карелии детям с сахарным диабетом были предоставлены необходимые лекарства, такую поддержку получили 270 детей. Также в Магаданской области удалось решить проблему с повышением цен за детские сады благодаря обращениям граждан. В Якутии же количество жалоб сократилось в целом до 1%. Центры управления были созданы по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2020 года. Они работают не только в субъектах страны, а также в 530 муниципалитетах.

Центры управления регионов (ЦУР) за два года работы приняли более одной тысячи управленческих решений. Об этом сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «За два года работы ЦУР выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах», — уточнил он. Его слова приводятся на официальном сайте правительства страны. Также генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак пояснил, что за два года ЦУР обработали 17 миллионов обращений от граждан. Благодаря работе ЦУР время обработки обращений граждан сократилось в 2,5 раза. Темы, которые интересуют граждан, касаются жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения и благоустройства. Например, в Карелии детям с сахарным диабетом были предоставлены необходимые лекарства, такую поддержку получили 270 детей. Также в Магаданской области удалось решить проблему с повышением цен за детские сады благодаря обращениям граждан. В Якутии же количество жалоб сократилось в целом до 1%. Центры управления были созданы по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2020 года. Они работают не только в субъектах страны, а также в 530 муниципалитетах.