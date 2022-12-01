Депутат Госдумы нашел решение психологической проблемы, поднятой Путиным

Депутат Госдумы призвал вести психологический мониторинг россиян

01 декабря 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Психологические проблемы россиян будут расти, сказал Сергей Леонов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Необходимо вести постоянный мониторинг россиян, чтобы отслеживать людей, которые нуждаются в помощи, и оказывать ее. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что число таких граждан составляет 15%. «Нужна централизованная психологическая помощь, чтобы вести постоянный мониторинг в более широких масштабах, чем сейчас. А особенно широко эта проблема встанет, когда ребята придут оттуда [вернутся из зоны СВО] с различными посттравматическими синдромами, психотравмами. Что они будут делать? С ними нужно работать постоянно», — сказал Сергей Леонов. Депутат призвал учитывать проблемы, которые проявились после предыдущих военных конфликтов, чтобы максимально адоптировать военных к мирной жизни. «Мы опыт афганской войны знаем. Многие получили серьезные психологические травмы. У кого-то начались проблемы с алкоголем. Многие не нашли себя в обществе. О последствиях нужно думать сейчас, каким образом мы будем с ребятами работать в плане психологической поддержки, соцподержки и адаптации», — подчеркнул парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России 15% жителей нуждаются в психологической помощи. Российский лидер обратился к правительству, чтобы найти решение этой проблемы.

Необходимо вести постоянный мониторинг россиян, чтобы отслеживать людей, которые нуждаются в помощи, и оказывать ее. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что число таких граждан составляет 15%. «Нужна централизованная психологическая помощь, чтобы вести постоянный мониторинг в более широких масштабах, чем сейчас. А особенно широко эта проблема встанет, когда ребята придут оттуда [вернутся из зоны СВО] с различными посттравматическими синдромами, психотравмами. Что они будут делать? С ними нужно работать постоянно», — сказал Сергей Леонов. Депутат призвал учитывать проблемы, которые проявились после предыдущих военных конфликтов, чтобы максимально адоптировать военных к мирной жизни. «Мы опыт афганской войны знаем. Многие получили серьезные психологические травмы. У кого-то начались проблемы с алкоголем. Многие не нашли себя в обществе. О последствиях нужно думать сейчас, каким образом мы будем с ребятами работать в плане психологической поддержки, соцподержки и адаптации», — подчеркнул парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России 15% жителей нуждаются в психологической помощи. Российский лидер обратился к правительству, чтобы найти решение этой проблемы.