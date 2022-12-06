Бывший агент ЦРУ уличил Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США и НАТО вмешались в конфликт с Россией. Такое мнение высказал офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди.
«Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США», — сказал Джиральди в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что Зеленский уже «пробовал столкнуть Россию и НАТО», когда обвинил российскую армию в падении ракеты в Польше.
США и НАТО отправляют Киеву военную помощь из-за спецоперации РФ на Украине. В альянсе заявляли, что опасаются распространения конфликта за пределы Украины. Российский посол в США Анатолий Антонов ранее сказал, что Украина пытается втянуть НАТО и США в конфликт, чтобы столкнуть ядерные державы. Риск вмешательства альянса в конфликт может увеличиться в случае поставок систем Patriot Польше, передает RT. Столкновение НАТО и РФ может быть, если Украине отправят ракеты большой дальности, которые она использует для удара по России, цитирует «Национальная служба новостей» заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова.
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США и НАТО вмешались в конфликт с Россией. Такое мнение высказал офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди. «Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США», — сказал Джиральди в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что Зеленский уже «пробовал столкнуть Россию и НАТО», когда обвинил российскую армию в падении ракеты в Польше. США и НАТО отправляют Киеву военную помощь из-за спецоперации РФ на Украине. В альянсе заявляли, что опасаются распространения конфликта за пределы Украины. Российский посол в США Анатолий Антонов ранее сказал, что Украина пытается втянуть НАТО и США в конфликт, чтобы столкнуть ядерные державы. Риск вмешательства альянса в конфликт может увеличиться в случае поставок систем Patriot Польше, передает RT. Столкновение НАТО и РФ может быть, если Украине отправят ракеты большой дальности, которые она использует для удара по России, цитирует «Национальная служба новостей» заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова.