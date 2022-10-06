Комитет ГД попросил генпрокурора проверить, куда делись деньги для тыла армии России

06 октября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

По словам Гурулева, средства на обеспечение тыла были выделены в полном объеме Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель комитета Госдумы по обороне и нацбезопасности Андрей Картаполов и председатель комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев просят генпрокурора Игоря Краснова разобраться, куда делись деньги, направленные на обеспечение тыла. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. «Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла», — цитирует Гурулева «Интерфакс». Член комитета по обороне отметил, что, хотя деньги были выделены, имущества на мобилизацию не оказалось. «Внимание — вопрос: где?», — возмущается Гурулев. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Такое решение президент принял на фоне спецоперации в Украине. Ранее на портале Объясняем.рф заявили, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым снаряжением, и что государство не будет компенсировать расходы на дополнительные элементы формы.

Председатель комитета Госдумы по обороне и нацбезопасности Андрей Картаполов и председатель комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев просят генпрокурора Игоря Краснова разобраться, куда делись деньги, направленные на обеспечение тыла. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. «Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла», — цитирует Гурулева «Интерфакс». Член комитета по обороне отметил, что, хотя деньги были выделены, имущества на мобилизацию не оказалось. «Внимание — вопрос: где?», — возмущается Гурулев. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Такое решение президент принял на фоне спецоперации в Украине. Ранее на портале Объясняем.рф заявили, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым снаряжением, и что государство не будет компенсировать расходы на дополнительные элементы формы.