Запад виновен в начале конфликта на Украине, а сейчас, располагая войска вблизи крупных городов России, ведет мир к ядерной войне. Такое мнение выразил британский писатель Питер Хитченс.
«Как я уже отмечал ранее, даже американский антироссийский суперястреб Роберт Каган публично заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине», — передает слова Хитченса британская газета Daily Mail. Возвращаясь к сегодняшней ситуации, писатель отметил пагубное влияние нахождения войск НАТО в Эстонии и проведение военных парадов военного альянса в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Все это ведет к эскалации и возникновению угрозы ядерного столкновения.
Ранее обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски признал решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине абсолютно верным. Также почти половина жителей Германии отметили факт вины НАТО в провоцировании России на начало боевых действий, направленных на защиту своей безопасности, передает «Царьград».
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Запад виновен в начале конфликта на Украине, а сейчас, располагая войска вблизи крупных городов России, ведет мир к ядерной войне. Такое мнение выразил британский писатель Питер Хитченс. «Как я уже отмечал ранее, даже американский антироссийский суперястреб Роберт Каган публично заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине», — передает слова Хитченса британская газета Daily Mail. Возвращаясь к сегодняшней ситуации, писатель отметил пагубное влияние нахождения войск НАТО в Эстонии и проведение военных парадов военного альянса в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Все это ведет к эскалации и возникновению угрозы ядерного столкновения. Ранее обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски признал решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине абсолютно верным. Также почти половина жителей Германии отметили факт вины НАТО в провоцировании России на начало боевых действий, направленных на защиту своей безопасности, передает «Царьград».