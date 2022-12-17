Постпред Крыма: США объявили России полномасштабную войну

Постпред Крыма: позиция Белого дома по Крыму означает войну против России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, плакаты, крым, вопросы путину
Заявление Кирби по Крыму является объявлением войны против РФ, заявил Георгий Мурадов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о признании права Украины на проведение военной операции в Крыму означает «объявление войны» России. С таким мнением выступил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками», — заявил Мурадов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдумов. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к стране. Ранее Крым был украинской территорией. После начала специальной военной операции, ВСУ стали рассматривать военный, а не дипломатический план по возвращению Крыма. 16 декабря США публично разрешили Украине нападать на полуостров. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Крым якобы остается украинской территорией.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о признании права Украины на проведение военной операции в Крыму означает «объявление войны» России. С таким мнением выступил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. «Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками», — заявил Мурадов. Его слова приводит агентство РИА Новости. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдумов. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к стране. Ранее Крым был украинской территорией. После начала специальной военной операции, ВСУ стали рассматривать военный, а не дипломатический план по возвращению Крыма. 16 декабря США публично разрешили Украине нападать на полуостров. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Крым якобы остается украинской территорией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...