Заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о признании права Украины на проведение военной операции в Крыму означает «объявление войны» России. С таким мнением выступил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками», — заявил Мурадов. Его слова приводит агентство РИА Новости.
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдумов. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к стране. Ранее Крым был украинской территорией. После начала специальной военной операции, ВСУ стали рассматривать военный, а не дипломатический план по возвращению Крыма. 16 декабря США публично разрешили Украине нападать на полуостров. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Крым якобы остается украинской территорией.
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Заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о признании права Украины на проведение военной операции в Крыму означает «объявление войны» России. С таким мнением выступил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. «Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками», — заявил Мурадов. Его слова приводит агентство РИА Новости. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдумов. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к стране. Ранее Крым был украинской территорией. После начала специальной военной операции, ВСУ стали рассматривать военный, а не дипломатический план по возвращению Крыма. 16 декабря США публично разрешили Украине нападать на полуостров. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Крым якобы остается украинской территорией.