Пашинян обиделся на «союзников по безопасности» Армении 01 января 2023 в 03:58 Размер текста - 17 + Пашинян рассказал о болезненности конфликта с Баку для Еревана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Конфликт с Азербайджаном для Армении оказался вдвойне болезненным, поскольку союзники по безопасности оставили ее в одиночестве. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной. Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя», — заявил Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику со стороны Армении по Нагорному Карабаху. По словам пресс-секретаря, Россия продолжает выполнять свою посредническую роль в конфликте, несмотря на критику Пашиняна. Конфликт с Азербайджаном для Армении оказался вдвойне болезненным, поскольку союзники по безопасности оставили ее в одиночестве. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной. Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя», — заявил Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику со стороны Армении по Нагорному Карабаху. По словам пресс-секретаря, Россия продолжает выполнять свою посредническую роль в конфликте, несмотря на критику Пашиняна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям