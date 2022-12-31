31 декабря 2022

Пашинян обиделся на «союзников по безопасности» Армении

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Пашинян рассказал о болезненности конфликта с Баку для Еревана Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт с Азербайджаном для Армении оказался вдвойне болезненным, поскольку союзники по безопасности оставили ее в одиночестве. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной. Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя», — заявил Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику со стороны Армении по Нагорному Карабаху. По словам пресс-секретаря, Россия продолжает выполнять свою посредническую роль в конфликте, несмотря на критику Пашиняна.

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Конфликт с Азербайджаном для Армении оказался вдвойне болезненным, поскольку союзники по безопасности оставили ее в одиночестве. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной. Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя», — заявил Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику со стороны Армении по Нагорному Карабаху. По словам пресс-секретаря, Россия продолжает выполнять свою посредническую роль в конфликте, несмотря на критику Пашиняна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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