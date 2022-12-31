Пашинян обиделся на «союзников по безопасности» Армении

Конфликт с Азербайджаном для Армении оказался вдвойне болезненным, поскольку союзники по безопасности оставили ее в одиночестве. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной. Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя», — заявил Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику со стороны Армении по Нагорному Карабаху. По словам пресс-секретаря, Россия продолжает выполнять свою посредническую роль в конфликте, несмотря на критику Пашиняна.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Конфликт с Азербайджаном для Армении оказался вдвойне болезненным, поскольку союзники по безопасности оставили ее в одиночестве. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной. Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя», — заявил Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику со стороны Армении по Нагорному Карабаху. По словам пресс-секретаря, Россия продолжает выполнять свою посредническую роль в конфликте, несмотря на критику Пашиняна.