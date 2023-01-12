Сноуден дал совет Байдену по хранению секретных документов

13 января 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Сноуден высмеял Байдена после обнаружения секретных данных в гараже президента США Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден посоветовал президенту Америки Джо Байдену хранить секретные данные в зашифрованном виде. Так он отреагировал на новость об обнаружении документов в гараже главы Белого дома. «Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде», — написал Сноуден на своей странице в Twitter. В среду стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы, делом Байдена занялся специальный прокурор США. В 2013 году Сноуден предал огласке секретные документы о программах слежки американских и английских спецслужб за гражданами в Интернете. После этого он попросил политическое убежище в нескольких странах. В 2022 году президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство Сноудену. Позднее экс-агент спецслужб США обвинил Байдена в краже секретных материалов. Он отметил, что президент США забрал больше документов, чем многие разоблачители американского правительства.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден посоветовал президенту Америки Джо Байдену хранить секретные данные в зашифрованном виде. Так он отреагировал на новость об обнаружении документов в гараже главы Белого дома. «Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде», — написал Сноуден на своей странице в Twitter. В среду стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы, делом Байдена занялся специальный прокурор США. В 2013 году Сноуден предал огласке секретные документы о программах слежки американских и английских спецслужб за гражданами в Интернете. После этого он попросил политическое убежище в нескольких странах. В 2022 году президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство Сноудену. Позднее экс-агент спецслужб США обвинил Байдена в краже секретных материалов. Он отметил, что президент США забрал больше документов, чем многие разоблачители американского правительства.