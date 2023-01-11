Сноуден обвинил Байдена в больших преступлениях, чем уголовников

Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем разоблачители правительства

12 января 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Джо Байден забрал секретные документы и остался безнаказанным, заявил Сноуден Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители американского правительства. Об этом заявил бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден. «Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», — написал Эдвард Сноуден в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что Реалити Уиннер за раскрытие информации АНБ была приговорена к пяти годам тюремного заключения всего за один документ. В то же время Джо Байден, а также бывшие президенты Дональд Трамп, Билл Клинтон и экс-генерал армии США Дэвид Петреус имеют на своем счету десятки, а то и сотни документов, оставаясь безнаказанными. Сноуден считает, что скандал заключается не в том, что президент забрал секретные документы, а в том, что Минюст Штатов обнаружил это за неделю до американских промежуточных выборов и промолчал об этом. Ранее в помещениях аналитического центра в Вашингтоне вице-президентом США были обнаружены секретные документы периода работы Байдена, напоминает RT. Однако президент удивился этим бумагам и заявил, что не знает их содержания, пишет Life .

Президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители американского правительства. Об этом заявил бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден. «Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», — написал Эдвард Сноуден в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что Реалити Уиннер за раскрытие информации АНБ была приговорена к пяти годам тюремного заключения всего за один документ. В то же время Джо Байден, а также бывшие президенты Дональд Трамп, Билл Клинтон и экс-генерал армии США Дэвид Петреус имеют на своем счету десятки, а то и сотни документов, оставаясь безнаказанными. Сноуден считает, что скандал заключается не в том, что президент забрал секретные документы, а в том, что Минюст Штатов обнаружил это за неделю до американских промежуточных выборов и промолчал об этом. Ранее в помещениях аналитического центра в Вашингтоне вице-президентом США были обнаружены секретные документы периода работы Байдена, напоминает RT. Однако президент удивился этим бумагам и заявил, что не знает их содержания, пишет Life.