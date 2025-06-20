Росмолодежь не поддержала повышение возраста молодежи до 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуров уточнил причины несогласия с повышением возраста молодежи
Гуров уточнил причины несогласия с повышением возраста молодежи Фото:

Росмолодежь не поддержит инициативу увеличения возрастной границы молодежи до 40 лет. Об этом 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. 

«У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — подчеркнул Гуров в интервью РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, в России проживает значительное количество граждан в возрасте от 18 до 35 лет — именно на эту категорию рассчитаны основные меры поддержки в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа направлена на охват 37 миллионов россиян этого возраста. Гуров отметил, что к 35 годам человек уже определяет жизненные приоритеты, создает семью и выбирает профессиональный путь. Он добавил, что основная задача молодежной политики — помочь молодым людям сориентироваться в этих вопросах. Продление статуса молодежи до 40 лет, по мнению главы Росмолодежи, было бы некорректным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росмолодежь не поддержит инициативу увеличения возрастной границы молодежи до 40 лет. Об этом 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.  «У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — подчеркнул Гуров в интервью РИА Новости. По словам руководителя ведомства, в России проживает значительное количество граждан в возрасте от 18 до 35 лет — именно на эту категорию рассчитаны основные меры поддержки в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа направлена на охват 37 миллионов россиян этого возраста. Гуров отметил, что к 35 годам человек уже определяет жизненные приоритеты, создает семью и выбирает профессиональный путь. Он добавил, что основная задача молодежной политики — помочь молодым людям сориентироваться в этих вопросах. Продление статуса молодежи до 40 лет, по мнению главы Росмолодежи, было бы некорректным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...