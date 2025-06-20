Росмолодежь не поддержала повышение возраста молодежи до 40 лет

Росмолодежь не поддержит инициативу увеличения возрастной границы молодежи до 40 лет. Об этом 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
«У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — подчеркнул Гуров в интервью РИА Новости.
По словам руководителя ведомства, в России проживает значительное количество граждан в возрасте от 18 до 35 лет — именно на эту категорию рассчитаны основные меры поддержки в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа направлена на охват 37 миллионов россиян этого возраста. Гуров отметил, что к 35 годам человек уже определяет жизненные приоритеты, создает семью и выбирает профессиональный путь. Он добавил, что основная задача молодежной политики — помочь молодым людям сориентироваться в этих вопросах. Продление статуса молодежи до 40 лет, по мнению главы Росмолодежи, было бы некорректным.
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