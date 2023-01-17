Власти Казахстана ужесточили правила въезда для россиян

17 января 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Правительство Казахстана ужесточило въезд в страну, сообщается на сайте правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Казахстана изменили условия для пребывания в стране иностранцев, в том числе и для россиян. Об этом сообщает официальный сайт правительства Казахстан. «Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается: для прибывших в безвизовом порядке — по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней», — говорится в публикации . В ней также отмечается, что теперь иммигрантам нельзя обнулить свой срок пребывания в стране. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. По официально неподтвержденным данным Россию покинуло миллион человек. Большинство россиян выбирало Казахстан как страну для переезда. На границе с этой страной и Астраханской областью власти установили пункт мобилизации, передает RT.

Власти Казахстана изменили условия для пребывания в стране иностранцев, в том числе и для россиян. Об этом сообщает официальный сайт правительства Казахстан. «Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается: для прибывших в безвизовом порядке — по истечении 30 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней», — говорится в публикации. В ней также отмечается, что теперь иммигрантам нельзя обнулить свой срок пребывания в стране. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. По официально неподтвержденным данным Россию покинуло миллион человек. Большинство россиян выбирало Казахстан как страну для переезда. На границе с этой страной и Астраханской областью власти установили пункт мобилизации, передает RT.