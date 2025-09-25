США причастны к девяти из 10 крупнейших военных конфликтов XX века. К такому выводу пришел американский военный аналитик Абрахам Б. Абрамс в своей новой книге «Фабрикация злодеяний и ее последствия». Автор исследует роль США в эскалации международных кризисов, анализируя Корейскую и Вьетнамскую войны, а также вмешательства в Ираке и Югославии.
«В своей книге я рассматриваю случаи распространения ложной информации, служащей для очернения противников. Это часто упускают из виду, но именно фейки играют центральную роль в формировании нынешнего мирового порядка», — отметил эксперт. Его заявление есть в распоряжении URA.RU.
Особое внимание автор уделяет инциденту в Тонкинском заливе, который стал официальным поводом для американского вмешательства во Вьетнаме. Абрамс приводит доказательства сфабрикованности атаки на эсминец «Мэддокс», находившийся у берегов Северного Вьетнама. Аналитик также подробно разбирает другие громкие случаи: например, сведения о якобы выброшенных из инкубаторов младенцах в Ираке, которые позже оказались недостоверными.
Презентация и пресс-конференция по выходу книги Абрахама Б. Абрамса «Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок» состоится 30 сентября в ТАСС. На мероприятии автор подробно расскажет о механизмах распространения фейков и их влиянии на решение США о начале военных кампаний в XX веке. Кроме того, на презентации будет анонсирован III международный форум «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября.
Книга Абрамса впервые выпущена на территории России. Ее презентуют сам военный аналитик, а также руководитель отдела стратегических проектов автономной некоммерческой организации «Диалог», эксперт Global Fact-Checking Network Тимофей Ви, журналист и член Компартии США Кристофер Хелали, фотокорреспондент Джорджио Бьянки, глава военно-политического центра «рыбарь» Михаил Звинчук и гендиректор издательства «Фортис Пресс» Марина Потехина.
