Путин прибыл на Глобальный атомный форум

Президент России Владимир Путин приехал на место проведения Глобального атомного форума. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие проходит в Москве. Российский лидер выступит в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ, которая открылась сегодня, 25 сентября.
