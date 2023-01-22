22 января 2023

Пушилин оценил целесообразность организации пунктов гумпомощи в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин: в Соледаре нецелесообразно открывать пункты гуманитарной помощи
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
В Соледаре нецелесообразно открывать пункты гуманитарной помощи, заявил Пушилин Фото:
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Разворачивать пункты гуманитарной помощи в Соледаре нецелесообразно, так как там осталось мало жителей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин после визита в город совместно с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым.

«Необходимо было понять, нужно ли там (в Соледаре — прим. ред.) развернуть пункты гуманитарной помощи от „Единой России“. Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК „Вагнер“», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Отмечается, что «Единая Россия» откроет гуманитарный центр в Артемовске (украинское название — Бахмут) сразу после его освобождения.

Также врио главы ДНР рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» сопровождали гостей Соледара. «Вагнеровцы сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем — боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями», — сообщил Пушилин telegram-каналу «Андрей Турчак».

Ранее ВС РФ освободили Соледар. За город велись ожесточенные бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие в освобождении территории.

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Разворачивать пункты гуманитарной помощи в Соледаре нецелесообразно, так как там осталось мало жителей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин после визита в город совместно с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым. «Необходимо было понять, нужно ли там (в Соледаре — прим. ред.) развернуть пункты гуманитарной помощи от „Единой России“. Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК „Вагнер“», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Отмечается, что «Единая Россия» откроет гуманитарный центр в Артемовске (украинское название — Бахмут) сразу после его освобождения. Также врио главы ДНР рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» сопровождали гостей Соледара. «Вагнеровцы сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем — боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями», — сообщил Пушилин telegram-каналу «Андрей Турчак». Ранее ВС РФ освободили Соледар. За город велись ожесточенные бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие в освобождении территории.
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