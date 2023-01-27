У вертолета был поврежден рулевой винт
Вертолет «Ми-8» спецотряда «Россия», на котором летали первые лица и сотрудники спецслужб РФ, был поврежден еще до взлета. Об этом рассказала пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
«Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт. Пострадавших нет», — сообщила Крылова в интервью РИА Новости. По факту происшествия проводится разбирательство, отметила она.
«Ми-8» упал в аэропорту Внуково города Москвы. Он задел лопастями землю во время посадки, сообщает «Национальная служба новостей». На место выехал спасательный отряд, передает Nation News. Этот вертолет занимался перевозкой первых лиц страны.
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