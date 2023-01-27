Управделами президента: вертолет для первых лиц РФ получил повреждение еще до взлета. Фото

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
У вертолета был поврежден рулевой винт Фото:

Вертолет «Ми-8» спецотряда «Россия», на котором летали первые лица и сотрудники спецслужб РФ, был поврежден еще до взлета. Об этом рассказала пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

«Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт. Пострадавших нет», — сообщила Крылова в интервью РИА Новости. По факту происшествия проводится разбирательство, отметила она.

«Ми-8» упал в аэропорту Внуково города Москвы. Он задел лопастями землю во время посадки, сообщает «Национальная служба новостей». На место выехал спасательный отряд, передает Nation News. Этот вертолет занимался перевозкой первых лиц страны.

Фото:

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Вертолет «Ми-8» спецотряда «Россия», на котором летали первые лица и сотрудники спецслужб РФ, был поврежден еще до взлета. Об этом рассказала пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова. «Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт. Пострадавших нет», — сообщила Крылова в интервью РИА Новости. По факту происшествия проводится разбирательство, отметила она. «Ми-8» упал в аэропорту Внуково города Москвы. Он задел лопастями землю во время посадки, сообщает «Национальная служба новостей». На место выехал спасательный отряд, передает Nation News. Этот вертолет занимался перевозкой первых лиц страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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