Курские энергетики попали под обстрел по стороны ВСУ

Бригада электромонтеров, ремонтировавшая линии электропередачи в Курской области, попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.
«Работники занимались восстановлением электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино, когда украинские силы открыли минометный огонь. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь», — рассказал Старовойт.
Глава региона сообщил, что электроснабжение восстановлено в обоих населенных пунктах, кроме одной улицы, на которой находятся 14 домов. Планируется, что ремонтные работы будут завершены 30 января.
Как сообщало URA.RU, ВСУ не в первый раз обстреливают приграничные российские регионы. Так, в конце ноября прошлого года они выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов, однако электроснабжение быстро восстановили.
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Бригада электромонтеров, ремонтировавшая линии электропередачи в Курской области, попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале. «Работники занимались восстановлением электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино, когда украинские силы открыли минометный огонь. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь», — рассказал Старовойт. Глава региона сообщил, что электроснабжение восстановлено в обоих населенных пунктах, кроме одной улицы, на которой находятся 14 домов. Планируется, что ремонтные работы будут завершены 30 января. Как сообщало URA.RU, ВСУ не в первый раз обстреливают приграничные российские регионы. Так, в конце ноября прошлого года они выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов, однако электроснабжение быстро восстановили.