Reuters: Украина потребовала от Конгресса США надавить на Байдена из-за F-16

19 февраля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Украина планирует через конгрессменов США уговорить Джо Байдена на поставки истребителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские официальные лица уговаривают конгрессменов США надавить на президента Соединенных Штатов Джо Байдена с требованием о поставках американских самолетов Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters. «Власти Украины призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки в Киев истребителей F-16», — говорится в материале . Там добавили, что украинские власти с помощью американских истребителей планируют подавить ПВО России и вывести свои беспилотники за пределы линии фронта. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина получит новейшие западные истребители после окончания специальной военной операции. В Белом доме, в свою очередь, добавили, что готовы одобрить поставки истребителей Киеву, но обучение украинских солдат работе с самолетами пока не проводится, передает «Царьград».

Украинские официальные лица уговаривают конгрессменов США надавить на президента Соединенных Штатов Джо Байдена с требованием о поставках американских самолетов Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters. «Власти Украины призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки в Киев истребителей F-16», — говорится в материале. Там добавили, что украинские власти с помощью американских истребителей планируют подавить ПВО России и вывести свои беспилотники за пределы линии фронта. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина получит новейшие западные истребители после окончания специальной военной операции. В Белом доме, в свою очередь, добавили, что готовы одобрить поставки истребителей Киеву, но обучение украинских солдат работе с самолетами пока не проводится, передает «Царьград».