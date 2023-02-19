Reuters: Украина потребовала от Конгресса США надавить на Байдена из-за F-16

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16, ф16, f16
Украина планирует через конгрессменов США уговорить Джо Байдена на поставки истребителей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские официальные лица уговаривают конгрессменов США надавить на президента Соединенных Штатов Джо Байдена с требованием о поставках американских самолетов Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Власти Украины призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки в Киев истребителей F-16», — говорится в материале. Там добавили, что украинские власти с помощью американских истребителей планируют подавить ПВО России и вывести свои беспилотники за пределы линии фронта.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина получит новейшие западные истребители после окончания специальной военной операции. В Белом доме, в свою очередь, добавили, что готовы одобрить поставки истребителей Киеву, но обучение украинских солдат работе с самолетами пока не проводится, передает «Царьград».

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Украинские официальные лица уговаривают конгрессменов США надавить на президента Соединенных Штатов Джо Байдена с требованием о поставках американских самолетов Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters. «Власти Украины призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки в Киев истребителей F-16», — говорится в материале. Там добавили, что украинские власти с помощью американских истребителей планируют подавить ПВО России и вывести свои беспилотники за пределы линии фронта. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина получит новейшие западные истребители после окончания специальной военной операции. В Белом доме, в свою очередь, добавили, что готовы одобрить поставки истребителей Киеву, но обучение украинских солдат работе с самолетами пока не проводится, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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