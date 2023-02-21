Путин припомнил олигархам потерянные за рубежом дворцы и яхты

Путин: олигархов предупреждали о риске столкновения с западной судебной системой
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, путин на экране
Крупный бизнес России предупреждали о «беготне» по судам на Западе, заявил Владимир Пуутин Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Крупный российский бизнес не раз предупреждали о риске столкновения с западной судебной системой. Об этом президент России Владимир Путин напомнил в послании Федеральному Собранию.

«Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так все и произошло», — сказал Владимир Путин. По его словам, никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках, яхты и дворцы. Люди припоминают олигархам приватизацию и показную роскошь.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Крупный российский бизнес не раз предупреждали о риске столкновения с западной судебной системой. Об этом президент России Владимир Путин напомнил в послании Федеральному Собранию. «Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так все и произошло», — сказал Владимир Путин. По его словам, никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках, яхты и дворцы. Люди припоминают олигархам приватизацию и показную роскошь. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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