Кулеба пообещал не использовать истребители для ударов по России

23 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Украине пока не хотят отправлять истребители Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не собирается использовать западные истребители для ударов по территории России. Об этом заявил британскому телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал Кулеба во время выступления перед телеканалом Sky News в ООН в Нью-Йорке. Так он ответил на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не использует западные самолеты для ударов по РФ. Запад пока не согласился поставлять Украине истребители. Великобритания не хочет отправлять это оружие Украине из-за опасений, что Россия получит секретные технологии. В Италии назвали вероятность поставок истребителей почти невозможной, передает RT. США готовы поддержать передачу истребителей Украины другими странами, сообщает телеканал 360.

Украина не собирается использовать западные истребители для ударов по территории России. Об этом заявил британскому телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал Кулеба во время выступления перед телеканалом Sky News в ООН в Нью-Йорке. Так он ответил на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не использует западные самолеты для ударов по РФ. Запад пока не согласился поставлять Украине истребители. Великобритания не хочет отправлять это оружие Украине из-за опасений, что Россия получит секретные технологии. В Италии назвали вероятность поставок истребителей почти невозможной, передает RT. США готовы поддержать передачу истребителей Украины другими странами, сообщает телеканал 360.