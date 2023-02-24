Рогов объяснил, как Запад признал Запорожскую АЭС российской

Рогов: вводя санкции против ЗАЭС, Запад признает принадлежность станции РФ

25 февраля 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Запад признал, что ЗАЭС больше не принадлежит Киеву, заявил Дмитрий Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад, вводя санкции против Запорожской АЭС (ЗАЭС), признал факт того, что станция принадлежит России. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Введение Западом санкций против ЗАЭС говорит об их признании принадлежности предприятия России», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что западные страны также признали невозможность захвата станции и смирились с тем, что она не принадлежит действующей украинской власти. Запорожская АЭС перешла под контроль российской армии в результате спецоперации на Украине. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что украинская власть оказывает на работников ЗАЭС давление с целью создания проблем для России в дестабилизации работы предприятия. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия продолжит работу по созданию зоны безопасности вокруг станции, передает телеканал 360. Ситуация вокруг предприятия остается нестабильной и непредсказуемой, сообщает «Национальная служба новостей».

Запад, вводя санкции против Запорожской АЭС (ЗАЭС), признал факт того, что станция принадлежит России. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Введение Западом санкций против ЗАЭС говорит об их признании принадлежности предприятия России», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что западные страны также признали невозможность захвата станции и смирились с тем, что она не принадлежит действующей украинской власти. Запорожская АЭС перешла под контроль российской армии в результате спецоперации на Украине. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что украинская власть оказывает на работников ЗАЭС давление с целью создания проблем для России в дестабилизации работы предприятия. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия продолжит работу по созданию зоны безопасности вокруг станции, передает телеканал 360. Ситуация вокруг предприятия остается нестабильной и непредсказуемой, сообщает «Национальная служба новостей».