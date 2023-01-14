В Росэнергоатоме заявили об угрозах Киева работникам Запорожской АЭС

Украина пытается дестабилизировать работу на ЗАЭС, сообщил Ренат Карчаа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Украина оказывает психологическое давление на рабочих Запорожской атомной электростанции, чтобы создать России проблемы на фоне угрозы ядерной безопасности. Такое мнение высказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Идет мощный поток лжи со стороны информационных ресурсов и украинских, и западных <…>. Зачем они это делают? Ответ достаточно прост — деморализовать сотрудников, посеять дополнительные сомнения в коллективе и дестабилизировать работу ЗАЭС. Через дестабилизацию они создают проблемы России в связи с ядерной безопасностью», — сообщил Ренат Карчаа журналистам ТАСС. Также рабочим не выдаются корпоративные выплаты и премии, чтобы усилить их недовольство, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев на следующей неделе, чтобы обсудить вопрос ядерной безопасности на Запорожской АЭС. МАГАТЭ намеренно разместить наблюдателей на всех украинских атомных электростанциях, передает деловая газета «Взгляд».