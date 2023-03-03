Лавров высказался о вероятности будущих подрывов газопроводов в России

Россия не позволит США устраивать подрывы на своих газопроводах. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также считает прямым доказательством вины США в подрывах то, что они не хотели проводить расследование сразу после диверсии.
«Мы не позволим им снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании, и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это „нонсенсом“, и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — сообщил Сергей Лавров в ходе конференции «Диалог Райсина». Трансляция конференции велась на официальном youtube-канале МИД РФ.
Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов G20. На полях встречи Лавров провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Nation News. В короткой беседе Блинкен изложил важные пункты позиции Вашингтона.
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