Лавров высказался о вероятности будущих подрывов газопроводов в России

Лавров: Россия не допустит повторного подрыва газопроводов

03 марта 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что США изначально не хотели расследования диверсии на российских газопроводах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия не позволит США устраивать подрывы на своих газопроводах. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также считает прямым доказательством вины США в подрывах то, что они не хотели проводить расследование сразу после диверсии. «Мы не позволим им снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании, и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это „нонсенсом“, и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — сообщил Сергей Лавров в ходе конференции «Диалог Райсина». Трансляция конференции велась на официальном youtube-канале МИД РФ. Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов G20. На полях встречи Лавров провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Nation News. В короткой беседе Блинкен изложил важные пункты позиции Вашингтона.

Россия не позволит США устраивать подрывы на своих газопроводах. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также считает прямым доказательством вины США в подрывах то, что они не хотели проводить расследование сразу после диверсии. «Мы не позволим им снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании, и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это „нонсенсом“, и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — сообщил Сергей Лавров в ходе конференции «Диалог Райсина». Трансляция конференции велась на официальном youtube-канале МИД РФ. Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов G20. На полях встречи Лавров провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Nation News. В короткой беседе Блинкен изложил важные пункты позиции Вашингтона.