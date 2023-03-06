Forbes: у ВСУ нет техники для формирования полноценных подразделений

Украинская армия не получила нужного количество техники для формирования полноценных по меркам НАТО подразделений. Об этом пишет журналист, специализирующийся на материалах о военной технике Дэвид Экс.
«Украинская армия не получила нужного состава техники для формирования сбалансированных общевойсковых формирований. Сбалансированный, то есть по обычным натовским меркам», — пишет Дэвид Экс в журнале Forbes. Он подчеркивает, что Украина пока не имеет большого количества новых тяжелых танков. Страны НАТО ранее обещали предоставить Киеву данные типы вооружения.
США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киева после начала спецоперации РФ на территории Украины. Уточнялось, что Польша стала первой страной, которая поставила Leopard 2 Украине. Ранее Bloomberg сообщал, что ссоры внутри стран Евросоюза подрывают помощь украинской стороне.
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Украинская армия не получила нужного количество техники для формирования полноценных по меркам НАТО подразделений. Об этом пишет журналист, специализирующийся на материалах о военной технике Дэвид Экс. «Украинская армия не получила нужного состава техники для формирования сбалансированных общевойсковых формирований. Сбалансированный, то есть по обычным натовским меркам», — пишет Дэвид Экс в журнале Forbes. Он подчеркивает, что Украина пока не имеет большого количества новых тяжелых танков. Страны НАТО ранее обещали предоставить Киеву данные типы вооружения. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киева после начала спецоперации РФ на территории Украины. Уточнялось, что Польша стала первой страной, которая поставила Leopard 2 Украине. Ранее Bloomberg сообщал, что ссоры внутри стран Евросоюза подрывают помощь украинской стороне.