Глава Красноярского Края рассказал о состоянии Розенбаума

Российского музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Красноярске, ситуация была непростая. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс по итогам телефонного разговора с исполнителем.
«Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил. <…> Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — написал Александр Усс в своем telegram-канале. Губернатор также выразил надежду, что Розенбаум в ближайшее время вернется на сцену.
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Российского музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Красноярске, ситуация была непростая. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс по итогам телефонного разговора с исполнителем. «Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил. <…> Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — написал Александр Усс в своем telegram-канале. Губернатор также выразил надежду, что Розенбаум в ближайшее время вернется на сцену. Во вторник утром стало известно, что Розенбаум госпитализирован в Красноярске. Причиной стал тромб в ноге артиста. В «Центре сердечно-сосудистой хирургии» города корреспонденту URA.RU рассказали, что музыкант был доставлен в больницу после концерта на карете скорой помощи. Позднее сам Розенбаум сообщил, что с ним все в порядке, но концерт в Братске перенесен.