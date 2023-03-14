Глава Красноярского Края рассказал о состоянии Розенбаума

Губернатор Усс: Розенбаума успешно прооперировали в Красноярске

14 марта 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Розенбаум был прооперирован в Красноярске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российского музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Красноярске, ситуация была непростая. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс по итогам телефонного разговора с исполнителем. «Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил. <…> Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — написал Александр Усс в своем telegram-канале . Губернатор также выразил надежду, что Розенбаум в ближайшее время вернется на сцену. Во вторник утром стало известно, что Розенбаум госпитализирован в Красноярске. Причиной стал тромб в ноге артиста. В «Центре сердечно-сосудистой хирургии» города корреспонденту URA.RU рассказали, что музыкант был доставлен в больницу после концерта на карете скорой помощи. Позднее сам Розенбаум сообщил, что с ним все в порядке, но концерт в Братске перенесен.

Российского музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Красноярске, ситуация была непростая. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс по итогам телефонного разговора с исполнителем. «Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. От имени земляков пожелал здоровья и восстановления сил. <…> Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — написал Александр Усс в своем telegram-канале. Губернатор также выразил надежду, что Розенбаум в ближайшее время вернется на сцену. Во вторник утром стало известно, что Розенбаум госпитализирован в Красноярске. Причиной стал тромб в ноге артиста. В «Центре сердечно-сосудистой хирургии» города корреспонденту URA.RU рассказали, что музыкант был доставлен в больницу после концерта на карете скорой помощи. Позднее сам Розенбаум сообщил, что с ним все в порядке, но концерт в Братске перенесен.