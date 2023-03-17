TASR: Украина и Словакия подписали соглашение о передаче Киеву МиГ-29 18 марта 2023 в 05:15 Размер текста - 17 + Словакия подарит Украине 13 истребителей, заявили в минообороны республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» в рамках соглашения двух сторон. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова. «Словакия безвозмездно передает 13 истребителей МиГ-29 и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса „Куб“. Также система рулевого управления и связанные с ней запасные части и ракеты», — передает слова пресс-секретаря TASR. Соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран. По словам Мартины Ковал-Какашчиковой, соглашение о безвозмездной передаче военной техники Украине соответствует внешнеполитическим интересам Словакии. После начала спецоперации на Украине западные страны стали поставлять оружие и военную технику украинской стороне. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг. Словакия также заявила, что готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» в рамках соглашения двух сторон. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова. «Словакия безвозмездно передает 13 истребителей МиГ-29 и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса „Куб“. Также система рулевого управления и связанные с ней запасные части и ракеты», — передает слова пресс-секретаря TASR. Соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран. По словам Мартины Ковал-Какашчиковой, соглашение о безвозмездной передаче военной техники Украине соответствует внешнеполитическим интересам Словакии. После начала спецоперации на Украине западные страны стали поставлять оружие и военную технику украинской стороне. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг. Словакия также заявила, что готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям