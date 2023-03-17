17 марта 2023

TASR: Украина и Словакия подписали соглашение о передаче Киеву МиГ-29

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Словакия подарит Украине 13 истребителей, заявили в минообороны республики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» в рамках соглашения двух сторон. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова.

«Словакия безвозмездно передает 13 истребителей МиГ-29 и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса „Куб“. Также система рулевого управления и связанные с ней запасные части и ракеты», — передает слова пресс-секретаря TASR.

Соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран. По словам Мартины Ковал-Какашчиковой, соглашение о безвозмездной передаче военной техники Украине соответствует внешнеполитическим интересам Словакии.

После начала спецоперации на Украине западные страны стали поставлять оружие и военную технику украинской стороне. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг. Словакия также заявила, что готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники.

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Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» в рамках соглашения двух сторон. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова. «Словакия безвозмездно передает 13 истребителей МиГ-29 и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса „Куб“. Также система рулевого управления и связанные с ней запасные части и ракеты», — передает слова пресс-секретаря TASR. Соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран. По словам Мартины Ковал-Какашчиковой, соглашение о безвозмездной передаче военной техники Украине соответствует внешнеполитическим интересам Словакии. После начала спецоперации на Украине западные страны стали поставлять оружие и военную технику украинской стороне. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг. Словакия также заявила, что готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники.
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