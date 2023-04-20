20 апреля 2023

В России стало сложнее получить статус безработного

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Реальный уровень безработицы может быть занижен Фото:

Из-за изменения сроков и процедуры регистрации россиян в качестве безработных, получить этот статус гражданам страны стало сложнее. Об этом сообщается в исследовании Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.

«Процедура получения статуса безработного не только удлинилась до 11 дней, но и усложнилась. Наиболее уязвимые — лица с низкой компьютерной грамотностью и слабым владением техническими навыками», — передают «Известия» материалы исследования. В связи с этим реальный уровень безработицы может быть выше.

В целом цифровизация процедуры получения статуса безработного облегчает деятельность сотрудников службы и систематизирует весь процесс. При возникновении сложностей граждане могут обратиться лично в центр занятости населения и получить помощь в заполнении электронного заявления, но дальнейшее отслеживание его статуса возможно только на интернет-ресурсах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о стабильной ситуации на рынке труда в России. В ноябре уровень безработицы достиг исторического минимума 3,7%. Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк. Регулятор связывал это с частичной мобилизацией. На ее фоне была замечена нехватка рабочей силы, что повлекло за собой рост зарплат.

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Из-за изменения сроков и процедуры регистрации россиян в качестве безработных, получить этот статус гражданам страны стало сложнее. Об этом сообщается в исследовании Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. «Процедура получения статуса безработного не только удлинилась до 11 дней, но и усложнилась. Наиболее уязвимые — лица с низкой компьютерной грамотностью и слабым владением техническими навыками», — передают «Известия» материалы исследования. В связи с этим реальный уровень безработицы может быть выше. В целом цифровизация процедуры получения статуса безработного облегчает деятельность сотрудников службы и систематизирует весь процесс. При возникновении сложностей граждане могут обратиться лично в центр занятости населения и получить помощь в заполнении электронного заявления, но дальнейшее отслеживание его статуса возможно только на интернет-ресурсах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о стабильной ситуации на рынке труда в России. В ноябре уровень безработицы достиг исторического минимума 3,7%. Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк. Регулятор связывал это с частичной мобилизацией. На ее фоне была замечена нехватка рабочей силы, что повлекло за собой рост зарплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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