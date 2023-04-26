МИД Швеции раскрыл свои планы по размещению ядерного оружия после вступления в НАТО

Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Об этом сообщили в МИД Швеции.
«Как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО. Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время», — заявили в министерстве иностранных дел Швеции, слова приводят «Известия».
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в прошлом году. Хельсинки стала полноценным членом альянса в апреле, но интеграция Стокгольма пока буксует из-за позиции Венгрии и Турции. Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что у Соединенных Штатов нет сомнений в том, что Швеция вступит в альянс к саммиту стран-участниц, который будет организован в Вильнюсе 11—12 июля.
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