26 апреля 2023

МИД Швеции раскрыл свои планы по размещению ядерного оружия после вступления в НАТО

МИД Швеции: страна не планирует размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Швеция заявила, что не станет размещать ЯО в мирное время Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Об этом сообщили в МИД Швеции.

«Как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО. Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время», — заявили в министерстве иностранных дел Швеции, слова приводят «Известия».

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в прошлом году. Хельсинки стала полноценным членом альянса в апреле, но интеграция Стокгольма пока буксует из-за позиции Венгрии и Турции. Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что у Соединенных Штатов нет сомнений в том, что Швеция вступит в альянс к саммиту стран-участниц, который будет организован в Вильнюсе 11—12 июля.

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Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Об этом сообщили в МИД Швеции. «Как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО. Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время», — заявили в министерстве иностранных дел Швеции, слова приводят «Известия». Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в прошлом году. Хельсинки стала полноценным членом альянса в апреле, но интеграция Стокгольма пока буксует из-за позиции Венгрии и Турции. Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что у Соединенных Штатов нет сомнений в том, что Швеция вступит в альянс к саммиту стран-участниц, который будет организован в Вильнюсе 11—12 июля.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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