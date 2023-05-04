Песков опроверг экстренное обращение Путина после атаки ВСУ на Кремль

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Владимир Путин не будет проводить экстренного заседания на тему украинской атаки на Кремль, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Экстренного обращения от президента РФ Владимира Путина после атаки украинских беспилотников на Кремль, не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакого обращения [Владимира Путина] не планируется. Экстренного заседания Совбеза РФ не будет», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что в планах у российского главы провести совещание с членами Совбеза, где украинская атака по Кремлю будет упомянута.

Также Песков отмечал, что за атакой стоят Вашингтон и Украина. В ходе происшествия Путин сохранял спокойствие, дополнил Песков.

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Экстренного обращения от президента РФ Владимира Путина после атаки украинских беспилотников на Кремль, не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакого обращения [Владимира Путина] не планируется. Экстренного заседания Совбеза РФ не будет», — уточнил Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что в планах у российского главы провести совещание с членами Совбеза, где украинская атака по Кремлю будет упомянута. Также Песков отмечал, что за атакой стоят Вашингтон и Украина. В ходе происшествия Путин сохранял спокойствие, дополнил Песков.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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