14 мая 2023

Посол Братчиков сообщил о стремлении Словакии разрушить отношения с РФ

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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
Запад влияет на Словакию, чтобы поссорить страну с Россией, считает Братчиков Фото:

Руководство Словакии стремится разрушить отношения с Россией, прерывая связи по линии госведомств и запрещая контакты в сферах науки и культуры. Об этом заявил российский посол в Словакии Игорь Братчиков.

«Нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений. За последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры», — передает слова Игоря Братчикова газета «Известия».

По словам российского посла, разрушение связей РФ связано с влиянием стран Запада на Словакию. При этом Россия проявляет сдержанность и готова к конструктивному диалогу со Словакией, добавил Братчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву. При этом ВВС Украины остались недовольны поставленными Словакией истребителями МиГ-29. В Британии заявили, что истребители сломанные и не в состоянии взлететь.

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Руководство Словакии стремится разрушить отношения с Россией, прерывая связи по линии госведомств и запрещая контакты в сферах науки и культуры. Об этом заявил российский посол в Словакии Игорь Братчиков. «Нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений. За последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры», — передает слова Игоря Братчикова газета «Известия». По словам российского посла, разрушение связей РФ связано с влиянием стран Запада на Словакию. При этом Россия проявляет сдержанность и готова к конструктивному диалогу со Словакией, добавил Братчиков. Ранее URA.RU сообщало, что Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву. При этом ВВС Украины остались недовольны поставленными Словакией истребителями МиГ-29. В Британии заявили, что истребители сломанные и не в состоянии взлететь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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