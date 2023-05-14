Посол Братчиков сообщил о стремлении Словакии разрушить отношения с РФ

Руководство Словакии стремится разрушить отношения с Россией, прерывая связи по линии госведомств и запрещая контакты в сферах науки и культуры. Об этом заявил российский посол в Словакии Игорь Братчиков.
«Нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений. За последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры», — передает слова Игоря Братчикова газета «Известия».
По словам российского посла, разрушение связей РФ связано с влиянием стран Запада на Словакию. При этом Россия проявляет сдержанность и готова к конструктивному диалогу со Словакией, добавил Братчиков.
Ранее URA.RU сообщало, что Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву. При этом ВВС Украины остались недовольны поставленными Словакией истребителями МиГ-29. В Британии заявили, что истребители сломанные и не в состоянии взлететь.
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