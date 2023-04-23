The Economist: Польша и Словакия передали ВСУ сломанные истребители

23 апреля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

ВСУ разбирают истребители на запчасти, пишет The Economist Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша и Словакия передали Украине поддержанные истребители МиГ-29, которые не в состоянии взлететь. Поэтому украинские солдаты разбирают технику на запчасти. Об этом пишут авторы британской газеты The Economist. «Польша и Словакия поставили Украине около восьми самолетов МиГ-29 за последние недели, но многие самолеты не в летном состоянии и их приходится разбирать на запчасти», — сообщают британские журналисты. Корреспонденты ссылаются на слова советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который отмечает, что Украине нужны истребители F-16. Но, по его словам, шанс на то, что Киев получит эту технику крайне мал, так как западные страны не хотят истощать свою обороноспособность. Особенно это касается тех стран, кто не является членом НАТО. Авторы материала отмечают, что Норвегия отказалась от всех своих F-16 в пользу малозаметных F-35. Также хотят поступить Дания, Бельгия и Нидерланды. Ранее Минобороны Словакии отчиталось о передаче МиГ-29 Украине. Страна 17 апреля отправила 13 обещанных истребителей.

Польша и Словакия передали Украине поддержанные истребители МиГ-29, которые не в состоянии взлететь. Поэтому украинские солдаты разбирают технику на запчасти. Об этом пишут авторы британской газеты The Economist. «Польша и Словакия поставили Украине около восьми самолетов МиГ-29 за последние недели, но многие самолеты не в летном состоянии и их приходится разбирать на запчасти», — сообщают британские журналисты. Корреспонденты ссылаются на слова советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который отмечает, что Украине нужны истребители F-16. Но, по его словам, шанс на то, что Киев получит эту технику крайне мал, так как западные страны не хотят истощать свою обороноспособность. Особенно это касается тех стран, кто не является членом НАТО. Авторы материала отмечают, что Норвегия отказалась от всех своих F-16 в пользу малозаметных F-35. Также хотят поступить Дания, Бельгия и Нидерланды. Ранее Минобороны Словакии отчиталось о передаче МиГ-29 Украине. Страна 17 апреля отправила 13 обещанных истребителей.