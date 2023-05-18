В Кремле пообещали не оставить без ответа недружественный выпад Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Иноагент. Челябинск, купюры, евро, валюта, шпион, банкноты, деньги, взятка, обналичка, иноагент
Финляндия решила наказать Россию деньгами Фото:

Россия не оставит без ответа недружественный выпад Финляндии в адрес российского посольства. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ноту от Финляндии, которая касалась заморозки счетов финских диппредставительств в РФ, и решение финских властей ввести комиссию на операции по счетам российского посольства.

«Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран Запада, в том числе Финляндия. Недружественные действия мы не будем оставлять без ответа. Принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет и дальше превалировать», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU

Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. Со стороны Финляндии было принято решение ввести комиссию в 5000 евро на любые зачисления на счет российского посольства.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не оставит без ответа недружественный выпад Финляндии в адрес российского посольства. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ноту от Финляндии, которая касалась заморозки счетов финских диппредставительств в РФ, и решение финских властей ввести комиссию на операции по счетам российского посольства. «Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран Запада, в том числе Финляндия. Недружественные действия мы не будем оставлять без ответа. Принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет и дальше превалировать», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. Со стороны Финляндии было принято решение ввести комиссию в 5000 евро на любые зачисления на счет российского посольства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...