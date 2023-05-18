В Кремле пообещали не оставить без ответа недружественный выпад Финляндии

Россия не оставит без ответа недружественный выпад Финляндии в адрес российского посольства. Об этом в ходе конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ноту от Финляндии, которая касалась заморозки счетов финских диппредставительств в РФ, и решение финских властей ввести комиссию на операции по счетам российского посольства.
«Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран Запада, в том числе Финляндия. Недружественные действия мы не будем оставлять без ответа. Принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет и дальше превалировать», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU
Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. Со стороны Финляндии было принято решение ввести комиссию в 5000 евро на любые зачисления на счет российского посольства.
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