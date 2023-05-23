Психолог поделилась советами для успешной сдачи ЕГЭ

Для сохранения концентрации внимания во время Единого государственного экзамена могут помочь движения шеей или похлопывания по рукам и ногам. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.
«Чтобы сконцентрироваться, нужно повысить нейродинамику: пощипать, похлопать, погладить, понажимать свои руки и ноги. За счет этого произойдет активизация, ребенок станет более внимательным и улучшится память», — рассказала Наумова News.ru. Она добавила, что также помогут движения шеи: наклоны, из стороны в сторону. По словам психолога, это можно делать прямо на экзамене.
Ранее URA.RU писало о том, как подготовиться к ЕГЭ в 2023 году. Психолог Кирилл Хромов поделился главными советами.
Для сохранения концентрации внимания во время Единого государственного экзамена могут помочь движения шеей или похлопывания по рукам и ногам. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова. «Чтобы сконцентрироваться, нужно повысить нейродинамику: пощипать, похлопать, погладить, понажимать свои руки и ноги. За счет этого произойдет активизация, ребенок станет более внимательным и улучшится память», — рассказала Наумова News.ru. Она добавила, что также помогут движения шеи: наклоны, из стороны в сторону. По словам психолога, это можно делать прямо на экзамене. Ранее URA.RU писало о том, как подготовиться к ЕГЭ в 2023 году. Психолог Кирилл Хромов поделился главными советами.