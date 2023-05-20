Как подготовиться к ЕГЭ в 2023 году

20 мая 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

На ЕГЭ лучше надеть удобную одежду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце весны начинается пора, когда выпускникам предстоит сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Однако многие в этот период сталкиваются со стрессом, из-за чего в ночь перед ответственным днем не могут заснуть. URA.RU приводит главную информацию о том, как подготовиться к ЕГЭ. Психологическая подготовка: как бороться с волнением до и во время экзаменов Волнение перед экзаменом — это норма. По данным исследователей, небольшое волнение даже может помочь достичь успеха. Главное — не впадать в панику, но и не расслабляться слишком сильно, считает кандидат психологических наук РАНХиГС Кирилл Хромов. Специалист поделился советами, как действовать при сильной панике. Что делать при сильном волнении Не бояться паники. Нужно понять, что можно позволить себе немного поволноваться. Необходимо зафиксировать свое состояние и сказать себе: «Я дико волнуюсь и боюсь, что не справлюсь». «Чувство, которое вы назвали, уже не так страшно», — уверен психолог.

Восстановить дыхание. Эксперт отметил. Что в состоянии стресса человек дышит поверхностно, из-за чего мозг получает меньше кислорода. Необходимо сделать два-три глубоких вдоха, чтобы успокоиться. Однако Хромов предупредил, что главное — не перестараться, так как из-за переизбытка кислорода может закружиться голова.

Привести себя в работоспособное состояние. Психолог порекомендовал мысленно сосчитать до 100. Также он посоветовал приободрить себя словами: «Я справлюсь, ведь делал это уже много раз. У меня все получится». Также можно выпить стакан воды или сходить умыться.

Если ученик почувствовал, что вот-вот впадет в панику во время экзамена, он должен отложить листы с заданиями и успокоиться. Нужно сделать пару глубоких вдохов или выпить воды, после чего вновь приступить к выполнению задач. Что сделать перед экзаменом День до экзамена стоит начать с повторения изученного материала. Можно перечитать конспекты или уделить внимание задачам, которые ранее казались затруднительными.

Лучше пить много воды вместо чая, кофе или успокоительных. Последние плохо сказываются на концентрации. Также можно поесть орехи, горький шоколад или изюм, которые помогут успокоиться и улучшить работу мозга.

Будет полезно ненадолго оторваться от подготовки и прогуляться на свежем воздухе. Кислород поможет мозгу работать быстрее.

После 21:00 рекомендуется отложить все конспекты и книги. Перед сном важно дать мозгу отдохнуть. Также перед экзаменом стоит лечь пораньше.

Утром перед ЕГЭ надо встать раньше обычного, чтобы иметь запас времени перед выходом. В таком случае будет возможность проверить собранные вещи, позавтракать и не бояться опоздать на мероприятие.

Стоит выбрать одежду поудобнее и попроще. Резинка от штанов, давящая на живот, неудобные колготки или длинные рукава пиджака будут только отвлекать во время сдачи ЕГЭ.

Не нужно принимать успокоительные средства за несколько часов до экзамена. Из-за подобных медикаментов снижается уровень концентрации.

На ЕГЭ лучше идти с ясной головой. Не надо пытаться повторить весь материал за несколько часов, так как это может создать дополнительный стресс. Что можно и нужно взять на экзамен Прежде всего, на ЕГЭ необходимо взять паспорт и пару черных гелевых ручек. По желанию на экзамен можно взять: бутылку воды без этикетки;

плитку шоколада в качестве перекуса;

лекарства, если это необходимо;

специальные технические средства для учащихся с ограниченными возможностями, например, увеличительные стекла или слуховые аппараты. Также есть предметы, которые можно брать в зависимости от экзамена. Например, на географии допускается применение линейки, транспортира и калькулятора. На физику можно взять линейку и непрограммируемый калькулятор. Последний допускается и на экзамене по химии. На математику ученику разрешается брать линейку. Кроме того, на ЕГЭ по ряду предметов могут предоставить технику и справочные материалы. На литературе выдают орфографический словарь. На экзамене по химии ученикам предоставят периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. На экзамене по иностранному языку дадут доступ к технике для аудирования. На информатике предоставят доступ к компьютеру без доступа к интернету. На что имеет право ученик Во время сдачи экзамена ученик имеет право пользоваться черновиком со штампом образовательной организации, где находится пункт сдачи ЕГЭ. Ученик, сдающий экзамен, имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию по состоянию здоровья и другим объективным причинам. В таком случае он в сопровождении организатора идет в медкабинет. Туда же приглашают члена экзаменационной комиссии. При согласии участника досрочно завершить экзамен составляется соответствующий акт. Позже у ученика будет возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки по решению члена комиссии. Участники экзамена, которые досрочно завершили работу, могут покинуть пункт приема экзамена. Они сдают все материалы организаторам. Если ученик получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — его допускают к пересдаче дисциплины в текущем году в резервные сроки. Сделать это возможно только один раз. В случае получения неудовлетворительного результата по предмету по желанию, ученик имеет право повторно сдать экзамен не раньше, чем через год. Если участник получил неудовлетворительно более чем по одному предмету или получил неуд в после повторной сдачи экзамена в резервные сроки, он может сдать экзамен не ранее 1 сентября текущего года. При этом он должен будет восстановиться в образовательной организации на срок, необходимый для сдачи ЕГЭ. Ученик имеет право подать апелляцию о нарушении порядка проведения итоговой аттестации, обратившись в конфликтную комиссию. Также он может сделать это, если не согласен с выставленными баллами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце весны начинается пора, когда выпускникам предстоит сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Однако многие в этот период сталкиваются со стрессом, из-за чего в ночь перед ответственным днем не могут заснуть. URA.RU приводит главную информацию о том, как подготовиться к ЕГЭ. Волнение перед экзаменом — это норма. По данным исследователей, небольшое волнение даже может помочь достичь успеха. Главное — не впадать в панику, но и не расслабляться слишком сильно, считает кандидат психологических наук РАНХиГС Кирилл Хромов. Специалист поделился советами, как действовать при сильной панике. Прежде всего, на ЕГЭ необходимо взять паспорт и пару черных гелевых ручек. По желанию на экзамен можно взять: Также есть предметы, которые можно брать в зависимости от экзамена. Например, на географии допускается применение линейки, транспортира и калькулятора. На физику можно взять линейку и непрограммируемый калькулятор. Последний допускается и на экзамене по химии. На математику ученику разрешается брать линейку. Кроме того, на ЕГЭ по ряду предметов могут предоставить технику и справочные материалы. На литературе выдают орфографический словарь. На экзамене по химии ученикам предоставят периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. На экзамене по иностранному языку дадут доступ к технике для аудирования. На информатике предоставят доступ к компьютеру без доступа к интернету. Во время сдачи экзамена ученик имеет право пользоваться черновиком со штампом образовательной организации, где находится пункт сдачи ЕГЭ. Ученик, сдающий экзамен, имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию по состоянию здоровья и другим объективным причинам. В таком случае он в сопровождении организатора идет в медкабинет. Туда же приглашают члена экзаменационной комиссии. При согласии участника досрочно завершить экзамен составляется соответствующий акт. Позже у ученика будет возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки по решению члена комиссии. Участники экзамена, которые досрочно завершили работу, могут покинуть пункт приема экзамена. Они сдают все материалы организаторам. Если ученик получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — его допускают к пересдаче дисциплины в текущем году в резервные сроки. Сделать это возможно только один раз. В случае получения неудовлетворительного результата по предмету по желанию, ученик имеет право повторно сдать экзамен не раньше, чем через год. Если участник получил неудовлетворительно более чем по одному предмету или получил неуд в после повторной сдачи экзамена в резервные сроки, он может сдать экзамен не ранее 1 сентября текущего года. При этом он должен будет восстановиться в образовательной организации на срок, необходимый для сдачи ЕГЭ. Ученик имеет право подать апелляцию о нарушении порядка проведения итоговой аттестации, обратившись в конфликтную комиссию. Также он может сделать это, если не согласен с выставленными баллами.