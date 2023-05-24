Нарышкин усомнился в правдивости информации о ранении Залужного

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин заявил, что ранение Валерия Залужного не стоит большого внимания Фото:

В России получают сообщения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако нет гарантий, что эти сведения достоверны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Конечно, мы получаем информацию [о ранении Залужного]. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — сказал Сергей Нарышкин во время общения с журналистами, передает РИА Новости. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания.

Ранее в СМИ появилась информация, что Залужный в результате ракетного удара российской армии был тяжело ранен. По данным источников, он получил травму головы, а также множественные осколочные ранения. Кроме того, сообщалось, что после операций он больше не сможет выполнять свои обязанности главнокомандующего.

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В России получают сообщения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако нет гарантий, что эти сведения достоверны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Конечно, мы получаем информацию [о ранении Залужного]. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — сказал Сергей Нарышкин во время общения с журналистами, передает РИА Новости. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания. Ранее в СМИ появилась информация, что Залужный в результате ракетного удара российской армии был тяжело ранен. По данным источников, он получил травму головы, а также множественные осколочные ранения. Кроме того, сообщалось, что после операций он больше не сможет выполнять свои обязанности главнокомандующего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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