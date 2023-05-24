Нарышкин усомнился в правдивости информации о ранении Залужного

В России получают сообщения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако нет гарантий, что эти сведения достоверны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Конечно, мы получаем информацию [о ранении Залужного]. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — сказал Сергей Нарышкин во время общения с журналистами, передает РИА Новости. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания.
Ранее в СМИ появилась информация, что Залужный в результате ракетного удара российской армии был тяжело ранен. По данным источников, он получил травму головы, а также множественные осколочные ранения. Кроме того, сообщалось, что после операций он больше не сможет выполнять свои обязанности главнокомандующего.
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