Нарышкин усомнился в правдивости информации о ранении Залужного

24 мая 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин заявил, что ранение Валерия Залужного не стоит большого внимания Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России получают сообщения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако нет гарантий, что эти сведения достоверны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Конечно, мы получаем информацию [о ранении Залужного]. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — сказал Сергей Нарышкин во время общения с журналистами, передает РИА Новости. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания. Ранее в СМИ появилась информация, что Залужный в результате ракетного удара российской армии был тяжело ранен. По данным источников, он получил травму головы, а также множественные осколочные ранения. Кроме того, сообщалось, что после операций он больше не сможет выполнять свои обязанности главнокомандующего.

В России получают сообщения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако нет гарантий, что эти сведения достоверны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Конечно, мы получаем информацию [о ранении Залужного]. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — сказал Сергей Нарышкин во время общения с журналистами, передает РИА Новости. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания. Ранее в СМИ появилась информация, что Залужный в результате ракетного удара российской армии был тяжело ранен. По данным источников, он получил травму головы, а также множественные осколочные ранения. Кроме того, сообщалось, что после операций он больше не сможет выполнять свои обязанности главнокомандующего.