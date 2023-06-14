США подготовили для Зеленского мирный план по Украине

Экс-эксперт Пентагона Пайн: США вынудят Зеленского признать потерю территорий Украины

15 июня 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

США может заставить Владимира Зеленского признать потерю части территорий Украины, считает Дэвид Пайн Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией и подписать соглашение, закрепляющие территориальные изменения, произошедшие во время конфликта. С таким заявлением выступил экс-эксперт Пентагона Дэвид Пайн. «Без военной и особенно без финансовой поддержки Владимир Зеленский не сможет продолжать противостояние с Россией. Таким образом, Украине придется согласиться на признание нынешней границы, при которой под контролем Киева остается только 82% от изначальной территории», — пояснил Дэвид Пай в интервью изданию Mysl Polska. По мнению военного эксперта, причин поддерживать враждебность между НАТО и Россией не существует. Пайн подчеркивает, что у Кремля нет наступательных планов по отношению к остальной Европе. Спецоперация на Украине была спровоцирована НАТО и его экспансионизмом, распространяющимся через всю Восточную Европу на бывшие советские республики, в частности на Украину, считает аналитик. Ранее глава РФ Владимир Путин назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине. По его словам, для завершения спецоперации западным странам достаточно прекратить поставки вооружения Киеву.

США могут заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией и подписать соглашение, закрепляющие территориальные изменения, произошедшие во время конфликта. С таким заявлением выступил экс-эксперт Пентагона Дэвид Пайн. «Без военной и особенно без финансовой поддержки Владимир Зеленский не сможет продолжать противостояние с Россией. Таким образом, Украине придется согласиться на признание нынешней границы, при которой под контролем Киева остается только 82% от изначальной территории», — пояснил Дэвид Пай в интервью изданию Mysl Polska. По мнению военного эксперта, причин поддерживать враждебность между НАТО и Россией не существует. Пайн подчеркивает, что у Кремля нет наступательных планов по отношению к остальной Европе. Спецоперация на Украине была спровоцирована НАТО и его экспансионизмом, распространяющимся через всю Восточную Европу на бывшие советские республики, в частности на Украину, считает аналитик. Ранее глава РФ Владимир Путин назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине. По его словам, для завершения спецоперации западным странам достаточно прекратить поставки вооружения Киеву.