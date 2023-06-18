В Лондоне назвали одно из ключевых следствий спецоперации на Украине

Профессор Вуксанович: поворот РФ к Африке станет одним из наиболее решающих следствий СВО

19 июня 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Вук Вуксанович считает, что власти РФ должны прислушаться к африканским странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поворот России к африканским странам может стать решающим шагом в разрешении спецоперации на Украине. Такое мнение высказал профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович. «В целом поворот России в сторону Глобального Юга, особенно включая Африку, может оказаться одним из наиболее решающих последствий [конфликта] на Украине. Страны Глобального Юга, возможно, не обладают таким финансовым весом, как западные страны, но их территория, население и ресурсы делают их важными партнерами для незападных держав, таких как Россия и Китай», — подчеркнул Вук Вуксанович, передает The National Interest. С финансовой точки зрения, банковский сектор континента может помочь России в проведении международных банковских и финансовых операций в других странах в обход санкциям, добавил эксперт. Африканские финансы используют китайскую платежную систему UnionPay, что очень важно для России, учитывая, что Visa и Mastercard ушли с российского рынка, отметил профессор. Шесть африканских лидеров решили встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоза в составе делегации от еще шести стран Африки посетит столицы конфликтующих между собой стран, чтобы выслушать обе стороны и выяснить причины конфликта между ними. Несмотря на предложенные Африкогй меры, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Президент России Владимир Путин, напротив, подчеркнул, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Москва готова к переговорам со всеми, кто желает мира, учитывая интересы всех сторон конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поворот России к африканским странам может стать решающим шагом в разрешении спецоперации на Украине. Такое мнение высказал профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович. «В целом поворот России в сторону Глобального Юга, особенно включая Африку, может оказаться одним из наиболее решающих последствий [конфликта] на Украине. Страны Глобального Юга, возможно, не обладают таким финансовым весом, как западные страны, но их территория, население и ресурсы делают их важными партнерами для незападных держав, таких как Россия и Китай», — подчеркнул Вук Вуксанович, передает The National Interest. С финансовой точки зрения, банковский сектор континента может помочь России в проведении международных банковских и финансовых операций в других странах в обход санкциям, добавил эксперт. Африканские финансы используют китайскую платежную систему UnionPay, что очень важно для России, учитывая, что Visa и Mastercard ушли с российского рынка, отметил профессор. Шесть африканских лидеров решили встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоза в составе делегации от еще шести стран Африки посетит столицы конфликтующих между собой стран, чтобы выслушать обе стороны и выяснить причины конфликта между ними. Несмотря на предложенные Африкогй меры, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Президент России Владимир Путин, напротив, подчеркнул, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Москва готова к переговорам со всеми, кто желает мира, учитывая интересы всех сторон конфликта.