На фронте противник при работе экипажа танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска вынужден был скрываться в окопах. Видео с рассказом военнослужащего опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«Т-90М „Прорыв“ — серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжали на работу, противник начинал в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — сообщил боец с позывным «Перун».
Военнослужащий отдельно остановился на рассказе о последнем бое. Он отметил, что стрельба велась из закрытой огневой позиции.
«Группы пехоты противника старались приблизиться к нашим боевым товарищам на передовой. Так, чтобы попытаться их вытеснить с рубежей. Мы работали в непосредственной близости. В результате грамотной корректировки мы поразили цели, не задев своих», — отметил военный.
Боец является командиром танка Т-90М «Прорыв», выполняющим огневые задачи по поддержке штурмовых отрядов Западного военного округа. Машина имеет V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Агрегат имеет малые размеры и обеспечивает хорошую маневренность танка.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.