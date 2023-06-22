Работа танка с челябинским двигателем заставила противника спрятаться в земле. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, прорыв, танк, stock, Т90М
Танк привел в трепет силы противника на фронте Фото:

На фронте противник при работе экипажа танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска вынужден был скрываться в окопах. Видео с рассказом военнослужащего опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Т-90М „Прорыв“ — серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжали на работу, противник начинал в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — сообщил боец с позывным «Перун».

Военнослужащий отдельно остановился на рассказе о последнем бое. Он отметил, что стрельба велась из закрытой огневой позиции.

«Группы пехоты противника старались приблизиться к нашим боевым товарищам на передовой. Так, чтобы попытаться их вытеснить с рубежей. Мы работали в непосредственной близости. В результате грамотной корректировки мы поразили цели, не задев своих», — отметил военный.

Боец является командиром танка Т-90М «Прорыв», выполняющим огневые задачи по поддержке штурмовых отрядов Западного военного округа. Машина имеет V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Агрегат имеет малые размеры и обеспечивает хорошую маневренность танка.

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На фронте противник при работе экипажа танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска вынужден был скрываться в окопах. Видео с рассказом военнослужащего опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Т-90М „Прорыв“ — серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжали на работу, противник начинал в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — сообщил боец с позывным «Перун». Военнослужащий отдельно остановился на рассказе о последнем бое. Он отметил, что стрельба велась из закрытой огневой позиции. «Группы пехоты противника старались приблизиться к нашим боевым товарищам на передовой. Так, чтобы попытаться их вытеснить с рубежей. Мы работали в непосредственной близости. В результате грамотной корректировки мы поразили цели, не задев своих», — отметил военный. Боец является командиром танка Т-90М «Прорыв», выполняющим огневые задачи по поддержке штурмовых отрядов Западного военного округа. Машина имеет V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Агрегат имеет малые размеры и обеспечивает хорошую маневренность танка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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