Mash: жителям Шебекино грозит уголовная ответственность за оставленных питомцев

Многие животные остались в домах Шебекино, в то время, как их хозяева их покинули Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

Жителям Шебекино, которые уехали из города из-за обстрелов, грозит уголовная ответственность за оставленных животных. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Заявление от правозащитников на привлечение уехавших из города к ответственности уже находится в местной полиции и Госдуме.

«Всех уехавших необходимо призвать вернуться и забрать питомцев. Помочь, если потребуется. А тех, кто не захочет — привлечь к уголовной статье о жестоком обращении», — передает telegram-канала слова правозащитников. По их словам, городу грозит вспышка тифа и чумы из-за смерти животных в домах. Такие заболевания развиваются при разложении трупов, отмечается в публикации.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госдуму и МВД по Белгородской области. Ответ ожидается.

В конце мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить удары по Шебекино. Местные жители отмечали, что обстрелы ведутся каждую минуту. Горожанин Шебекино Антон Чирков рассказал, что из-за обстрелов он на велосипеде уехал в Москву. Он проехал 700 километров за три дня, передает RT.