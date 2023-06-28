Mash: жителям Шебекино грозит уголовная ответственность за оставленных питомцев

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, кот, уличное животное
Многие животные остались в домах Шебекино, в то время, как их хозяева их покинули Фото:
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Жителям Шебекино, которые уехали из города из-за обстрелов, грозит уголовная ответственность за оставленных животных. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Заявление от правозащитников на привлечение уехавших из города к ответственности уже находится в местной полиции и Госдуме.

«Всех уехавших необходимо призвать вернуться и забрать питомцев. Помочь, если потребуется. А тех, кто не захочет — привлечь к уголовной статье о жестоком обращении», — передает telegram-канала слова правозащитников. По их словам, городу грозит вспышка тифа и чумы из-за смерти животных в домах. Такие заболевания развиваются при разложении трупов, отмечается в публикации.

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Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госдуму и МВД по Белгородской области. Ответ ожидается.

В конце мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить удары по Шебекино. Местные жители отмечали, что обстрелы ведутся каждую минуту. Горожанин Шебекино Антон Чирков рассказал, что из-за обстрелов он на велосипеде уехал в Москву. Он проехал 700 километров за три дня, передает RT.

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Жителям Шебекино, которые уехали из города из-за обстрелов, грозит уголовная ответственность за оставленных животных. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Заявление от правозащитников на привлечение уехавших из города к ответственности уже находится в местной полиции и Госдуме. «Всех уехавших необходимо призвать вернуться и забрать питомцев. Помочь, если потребуется. А тех, кто не захочет — привлечь к уголовной статье о жестоком обращении», — передает telegram-канала слова правозащитников. По их словам, городу грозит вспышка тифа и чумы из-за смерти животных в домах. Такие заболевания развиваются при разложении трупов, отмечается в публикации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госдуму и МВД по Белгородской области. Ответ ожидается. В конце мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить удары по Шебекино. Местные жители отмечали, что обстрелы ведутся каждую минуту. Горожанин Шебекино Антон Чирков рассказал, что из-за обстрелов он на велосипеде уехал в Москву. Он проехал 700 километров за три дня, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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