«Известия»: продажи смартфонов в РФ превзошли докризисный уровень

В России впервые после начала введения санкций продажи смартфонов превысили докризисный уровень. О восстановлении рынка говорить пока рано, но причин для снижения продаж пока нет, отмечают эксперты.
«Во II квартале 2023 года спрос на эти гаджеты выше, чем за аналогичный период 2021-го. Повышение продаж связано с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых уже достигает 70—80%», — рассказали «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо».
Пока рано говорить о полном восстановлении рынка, но причин для снижения уровня продаж тоже нет, уверены эксперты. С одной стороны, удалось наладить параллельный импорт смартфонов, с другой — увеличить поставки хороших китайских смартфонов по доступной цене.
Ранее стало известно, что в России появится первый завод отечественных смартфонов. GS Group собирается запустить первый в России завод, который будет разрабатывать и собирать отечественные смартфоны.
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