03 июля 2023

«Известия»: продажи смартфонов в РФ превзошли докризисный уровень

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
Пока рано говорить о полном восстановлении рынка по продаже смартфонов Фото:

В России впервые после начала введения санкций продажи смартфонов превысили докризисный уровень. О восстановлении рынка говорить пока рано, но причин для снижения продаж пока нет, отмечают эксперты.

«Во II квартале 2023 года спрос на эти гаджеты выше, чем за аналогичный период 2021-го. Повышение продаж связано с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых уже достигает 70—80%», — рассказали «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо».

Пока рано говорить о полном восстановлении рынка, но причин для снижения уровня продаж тоже нет, уверены эксперты. С одной стороны, удалось наладить параллельный импорт смартфонов, с другой — увеличить поставки хороших китайских смартфонов по доступной цене.

Ранее стало известно, что в России появится первый завод отечественных смартфонов. GS Group собирается запустить первый в России завод, который будет разрабатывать и собирать отечественные смартфоны.

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В России впервые после начала введения санкций продажи смартфонов превысили докризисный уровень. О восстановлении рынка говорить пока рано, но причин для снижения продаж пока нет, отмечают эксперты. «Во II квартале 2023 года спрос на эти гаджеты выше, чем за аналогичный период 2021-го. Повышение продаж связано с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых уже достигает 70—80%», — рассказали «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Пока рано говорить о полном восстановлении рынка, но причин для снижения уровня продаж тоже нет, уверены эксперты. С одной стороны, удалось наладить параллельный импорт смартфонов, с другой — увеличить поставки хороших китайских смартфонов по доступной цене. Ранее стало известно, что в России появится первый завод отечественных смартфонов. GS Group собирается запустить первый в России завод, который будет разрабатывать и собирать отечественные смартфоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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