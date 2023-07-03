«Известия»: продажи смартфонов в РФ превзошли докризисный уровень

04 июля 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Пока рано говорить о полном восстановлении рынка по продаже смартфонов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России впервые после начала введения санкций продажи смартфонов превысили докризисный уровень. О восстановлении рынка говорить пока рано, но причин для снижения продаж пока нет, отмечают эксперты. «Во II квартале 2023 года спрос на эти гаджеты выше, чем за аналогичный период 2021-го. Повышение продаж связано с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых уже достигает 70—80%», — рассказали «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Пока рано говорить о полном восстановлении рынка, но причин для снижения уровня продаж тоже нет, уверены эксперты. С одной стороны, удалось наладить параллельный импорт смартфонов, с другой — увеличить поставки хороших китайских смартфонов по доступной цене. Ранее стало известно, что в России появится первый завод отечественных смартфонов. GS Group собирается запустить первый в России завод, который будет разрабатывать и собирать отечественные смартфоны.

В России впервые после начала введения санкций продажи смартфонов превысили докризисный уровень. О восстановлении рынка говорить пока рано, но причин для снижения продаж пока нет, отмечают эксперты. «Во II квартале 2023 года спрос на эти гаджеты выше, чем за аналогичный период 2021-го. Повышение продаж связано с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых уже достигает 70—80%», — рассказали «Известиям» в МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Пока рано говорить о полном восстановлении рынка, но причин для снижения уровня продаж тоже нет, уверены эксперты. С одной стороны, удалось наладить параллельный импорт смартфонов, с другой — увеличить поставки хороших китайских смартфонов по доступной цене. Ранее стало известно, что в России появится первый завод отечественных смартфонов. GS Group собирается запустить первый в России завод, который будет разрабатывать и собирать отечественные смартфоны.