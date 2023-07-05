Врач рассказала о смертельном риске из-за открытых окон в автомобиле Онколог: открытые окна в автомобиле увеличивают риск развития рака 05 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 + Открытые окна в авто повышают риск рака, предупредила онколог Анастасия Косякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поездки с открытыми окнами в автомобиле увеличивают риск заболевания раком. Об этом рассказала онколог Анастасия Косякова. «Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку человек вместе с кислородом вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен», — объяснила Косякова в беседе с « Газетой.Ru ». По ее словам, перечисленные вещества могут привести к ряду серьезных заболеваний и увеличивают шанс заболевания раком легких. Чтобы снизить воздействие вредных веществ, врач-онколог советует есть больше пищи, богатой антиоксидантами и пить больше воды. Также, чтобы снизить воздействие, врач предлагает включать кондиционер в машине. Ранее эколог Асхат Каюмов рассказал, к каким болезням может привести чрезмерно высокое загрязнение воздуха в РФ. Больше всего в зону риска попадают люди с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поездки с открытыми окнами в автомобиле увеличивают риск заболевания раком. Об этом рассказала онколог Анастасия Косякова. «Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку человек вместе с кислородом вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен», — объяснила Косякова в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, перечисленные вещества могут привести к ряду серьезных заболеваний и увеличивают шанс заболевания раком легких. Чтобы снизить воздействие вредных веществ, врач-онколог советует есть больше пищи, богатой антиоксидантами и пить больше воды. Также, чтобы снизить воздействие, врач предлагает включать кондиционер в машине. Ранее эколог Асхат Каюмов рассказал, к каким болезням может привести чрезмерно высокое загрязнение воздуха в РФ. Больше всего в зону риска попадают люди с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям