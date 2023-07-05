Врач рассказала о смертельном риске из-за открытых окон в автомобиле

Онколог: открытые окна в автомобиле увеличивают риск развития рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили. Курган, автомобили, машины, автолюбитель, внедорожник, кроссовер
Открытые окна в авто повышают риск рака, предупредила онколог Анастасия Косякова Фото:

Поездки с открытыми окнами в автомобиле увеличивают риск заболевания раком. Об этом рассказала онколог Анастасия Косякова.

«Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку человек вместе с кислородом вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен», — объяснила Косякова в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, перечисленные вещества могут привести к ряду серьезных заболеваний и увеличивают шанс заболевания раком легких.

Чтобы снизить воздействие вредных веществ, врач-онколог советует есть больше пищи, богатой антиоксидантами и пить больше воды. Также, чтобы снизить воздействие, врач предлагает включать кондиционер в машине.

Ранее эколог Асхат Каюмов рассказал, к каким болезням может привести чрезмерно высокое загрязнение воздуха в РФ. Больше всего в зону риска попадают люди с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Поездки с открытыми окнами в автомобиле увеличивают риск заболевания раком. Об этом рассказала онколог Анастасия Косякова. «Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку человек вместе с кислородом вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен», — объяснила Косякова в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, перечисленные вещества могут привести к ряду серьезных заболеваний и увеличивают шанс заболевания раком легких. Чтобы снизить воздействие вредных веществ, врач-онколог советует есть больше пищи, богатой антиоксидантами и пить больше воды. Также, чтобы снизить воздействие, врач предлагает включать кондиционер в машине. Ранее эколог Асхат Каюмов рассказал, к каким болезням может привести чрезмерно высокое загрязнение воздуха в РФ. Больше всего в зону риска попадают люди с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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