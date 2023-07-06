Власти РФ готовят управленцев в сфере науки и технологий

В России 84 менеджера прошли подготовку в сфере науки и технологий

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уверен, что будущее науки и образования за цифровой трансформацией отрасли Фото: пресс-служба Правительства РФ

Власти РФ приступили к подготовке управленцев в сфере науки, образования и технологий. В Координационном центре правительства России прошла церемония вручения дипломов участникам программы кадрового резерва. Всего обучение прошли 84 менеджера из 27 субъектов, в том числе новых регионов. В церемонии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который подчеркнул ключевую роль цифровой трансформации отрасли.

Программу кадрового управленческого резерва в области науки и технологий прошли 84 человека из 27 регионов страны Фото: пресс-служба Правительства РФ

«Достичь технологического суверенитета мы можем только вместе. Программа проходит в Десятилетие науки и технологий, которое ставит перед нами новые задачи. К примеру, на одном из модулей обсуждалась цифровая трансформация в высшем образовании, которая в целом позволит стать отрасли успешной. Сформированный по поручению президента кадровый резерв станет драйвером позитивных изменений в сфере науки, которые нам необходимы», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Выпускники прошли обучение из восьми модулей, посвященных цифровой трансформации научной отрасли, современным принципам эффективного менеджмента, стратегическому и операционному управлению университетом, научно-технологической деятельности, взаимодействию с компаниями и региональному развитию. За девять месяцев участники прослушали порядка 500 часов лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что программа поможет решить реальную проблему с обеспечением кадрами сферы науки и образования. «Представленные нам решения находятся в разной степени готовности — некоторые из них мы уже готовы взять в работу, другие лягут в основу будущих преобразований. Это реальная помощь министерству в решении кадровых вопросов науки и образования, а также в реализации государственной научно-технической политики», — сказал Фальков.