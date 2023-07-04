Путин дал понять, почему любой мятеж в РФ обречен на провал

Протестный потенциал граждан направили на пользу стране

04 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин остался доволен тем, как работают социальные лифты в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, почему попытки вооруженного мятежа в стране обречены на провал. Успешно работающие социальные лифты в России снижают протестную активность и позволяют специалистам любого возраста самореализоваться и построить карьеру. Так политологи объясняют URA.RU смысл встречи президента с выпускниками «школы губернаторов» 4 июля. Из этих людей Путин формирует новое современное поколение управленцев страны, считают аналитики. Программа развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШГУ РАНХиГС) реализуется с 2017 года. На встрече с выпускниками пятого потока президент отметил, что за это время 50 участников программы возглавили регионы, именно поэтому это обучение в народе прозвали «школой губернаторов». Кроме того, пять человек были назначены федеральными министрами, а еще 20 — заместителями министров. Президент РФ Владимир Путин (слева) встретился с выпускниками «школы губернаторов» в Екатерининском зале Кремля Фото с сайта kremlin.ru // Павел Бедняков, РИА «Новости» «При этом в обеих палатах парламента также выпускники работают, в том числе это заместители председателей Государственной Думы и Совета Федерации, главы ключевых комитетов. Ваши коллеги успешно трудятся и в Администрации президента, и в Аппарате правительства Российской Федерации. Более двухсот ваших коллег получили новые назначения», — подчеркнул глава государства. Выпускники также нашли себя в качестве мэров крупных городов (Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Калуга, Липецк, Воронеж, Ижевск) и в крупнейших госкорпорациях («Роскосмос», «Роснано», РЖД, Сбербанк, «Роснефть»). Всего программу обучения прошли более 400 человек. Путин особо обратил внимание, что «школа губернаторов» — социальный лифт, который построен по принципам абсолютной прозрачности. Он подчеркнул, что на первый план выходят личные данные, способности и творческий потенциал, а также «готовность служить народу, своей стране и Родине». «Выпускники в разные времена всегда откликались на то, что нужно стране в первую очередь. Совсем недавно это была пандемия, и шли именно туда, где наиболее востребованы были руководящие кадры. С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать проведение спецоперации», — сказал Путин. Статья по теме Путин создает опору политической системы в Донбассе От имени выпускников выступил победитель второго сезона «Лидеров России» Игнат Петухов, который рассказал, что после конкурса его пригласил к себе в команду губернатор Оренбургской области, который окончил Высшую школу госуправления в третьем потоке. «Я точно могу сказать, что я счастливый человек, потому что вместе со своей командой мы занимаемся любимым делом: мы работаем над развитием региональной экономики, привлекаем инвестиции и помогаем нашим предприятиям становиться сильнее и мощнее», — поделился Петухов. Особую ценность для учащихся «школы губернаторов» представляет возможность учиться у известных наставников — руководителей федеральных ведомств, топ-менеджеров крупных корпораций, глав регионов. Петухов рассказал, что после выступления Минпромторга об основных векторах развития на сегодняшний день, ему удалось внедрить ряд мер поддержки у себя в Оренбургской области. «И хочу отчитаться: по итогам этого года у нас рост промышленного производства — 108,1%. Это хороший показатель, который у нас в области есть во многом благодаря тому, что мы внедрили вместе с Минпромом», — сказал он. Среди выпускников оказался и зампред правительства — министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан. Он рассказал президенту, что регионом никто не занимался два-три десятка лет, вся инфраструктура в запущенном состоянии, нет дорог, а у людей крайне низкий уровень жизни. Но РАНХиГС, по словам Машкауцана, формирует сетевую команду управленцев, которые подключаются к решению любых проблем, оказывают поддержку и помощь. Он привел недавний пример, связанный с ликвидацией последствий теракта на Каховской ГЭС. Президент в свою очередь поблагодарил чиновника за решение отправиться в Херсонскую область. «Выбор, прямо скажем, непростой. Хочу поблагодарить людей, которые вместе с вами работают, и всех, кто живет в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал», — резюмировал российский лидер. Еще один пример успешного социального лифта — конкурс «Лидеры России», отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин продемонстрировал, что попытка вооруженного мятежа в России обречена на провал, считают аналитики. Успешно работающие социальные лифты в стране снижают протестную активность, считает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Президент показал, что в России социальные лифты реально работают. Это важно, так как именно претензии к ним лежат в основе всякой социальной напряженности. Особенно у нас в стране с ее историей. Если социальных лифтов нет, то это чайник с заткнутым носиком — он взорвется. Социальные лифты привлекают наиболее активных, энергичных, харизматичных людей на пользу государства и общества. Если такого привлечения нет, то эти люди начнут сами себе искать занятия. И найдут в революции, в борьбе с государством и обществом, которое не оценило их энергию и способности», — пояснил Журавлев. С 2017 года более 200 выпускников «школы губернаторов» получили новые назначения, а 50 человек возглавили регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Школа губернаторов» — это ответ президента на очень важный запрос общества — возможность для самореализации, уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он отметил, что для любого человека важно иметь возможность выстраивать свою «стратегию успеха». «Если молодой человек (или даже не очень молодой) понимает, по каким правилам он может строить карьеру, то это снижает конфликтность внутри самого общества. А „школа губернаторов“ — это отечественный проект, который стал основной кузницей кадров для замещения руководящих должностей в органах власти. У выпускников высокая востребованность», — сказал Потуремский. Статья по теме В России началось формирование новой элиты Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко отметил, что «школа губернаторов» — это стратегический проект, посредством которого президент создает новый слой управленцев. «Сначала были только гражданские участники, а потом начали добавлять и силовиков. У выпускников выстраиваются горизонтальные связи, которые помогают им в процессе работы решать какие-то задачи за счет звонков сокурсникам в другой регион или в какое-нибудь федеральное ведомство. Таким образом Путин создает единый слой высшей российской бюрократии, консолидированный, спаянный, обученный в единой методологии с хорошими личными отношениями», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, почему попытки вооруженного мятежа в стране обречены на провал. Успешно работающие социальные лифты в России снижают протестную активность и позволяют специалистам любого возраста самореализоваться и построить карьеру. Так политологи объясняют URA.RU смысл встречи президента с выпускниками «школы губернаторов» 4 июля. Из этих людей Путин формирует новое современное поколение управленцев страны, считают аналитики. Программа развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШГУ РАНХиГС) реализуется с 2017 года. На встрече с выпускниками пятого потока президент отметил, что за это время 50 участников программы возглавили регионы, именно поэтому это обучение в народе прозвали «школой губернаторов». Кроме того, пять человек были назначены федеральными министрами, а еще 20 — заместителями министров. «При этом в обеих палатах парламента также выпускники работают, в том числе это заместители председателей Государственной Думы и Совета Федерации, главы ключевых комитетов. Ваши коллеги успешно трудятся и в Администрации президента, и в Аппарате правительства Российской Федерации. Более двухсот ваших коллег получили новые назначения», — подчеркнул глава государства. Выпускники также нашли себя в качестве мэров крупных городов (Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Калуга, Липецк, Воронеж, Ижевск) и в крупнейших госкорпорациях («Роскосмос», «Роснано», РЖД, Сбербанк, «Роснефть»). Всего программу обучения прошли более 400 человек. Путин особо обратил внимание, что «школа губернаторов» — социальный лифт, который построен по принципам абсолютной прозрачности. Он подчеркнул, что на первый план выходят личные данные, способности и творческий потенциал, а также «готовность служить народу, своей стране и Родине». От имени выпускников выступил победитель второго сезона «Лидеров России» Игнат Петухов, который рассказал, что после конкурса его пригласил к себе в команду губернатор Оренбургской области, который окончил Высшую школу госуправления в третьем потоке. «Я точно могу сказать, что я счастливый человек, потому что вместе со своей командой мы занимаемся любимым делом: мы работаем над развитием региональной экономики, привлекаем инвестиции и помогаем нашим предприятиям становиться сильнее и мощнее», — поделился Петухов. Особую ценность для учащихся «школы губернаторов» представляет возможность учиться у известных наставников — руководителей федеральных ведомств, топ-менеджеров крупных корпораций, глав регионов. Петухов рассказал, что после выступления Минпромторга об основных векторах развития на сегодняшний день, ему удалось внедрить ряд мер поддержки у себя в Оренбургской области. «И хочу отчитаться: по итогам этого года у нас рост промышленного производства — 108,1%. Это хороший показатель, который у нас в области есть во многом благодаря тому, что мы внедрили вместе с Минпромом», — сказал он. Среди выпускников оказался и зампред правительства — министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан. Он рассказал президенту, что регионом никто не занимался два-три десятка лет, вся инфраструктура в запущенном состоянии, нет дорог, а у людей крайне низкий уровень жизни. Но РАНХиГС, по словам Машкауцана, формирует сетевую команду управленцев, которые подключаются к решению любых проблем, оказывают поддержку и помощь. Он привел недавний пример, связанный с ликвидацией последствий теракта на Каховской ГЭС. Президент в свою очередь поблагодарил чиновника за решение отправиться в Херсонскую область. Путин продемонстрировал, что попытка вооруженного мятежа в России обречена на провал, считают аналитики. Успешно работающие социальные лифты в стране снижают протестную активность, считает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Президент показал, что в России социальные лифты реально работают. Это важно, так как именно претензии к ним лежат в основе всякой социальной напряженности. Особенно у нас в стране с ее историей. «Школа губернаторов» — это ответ президента на очень важный запрос общества — возможность для самореализации, уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он отметил, что для любого человека важно иметь возможность выстраивать свою «стратегию успеха». «Если молодой человек (или даже не очень молодой) понимает, по каким правилам он может строить карьеру, то это снижает конфликтность внутри самого общества. А „школа губернаторов“ — это отечественный проект, который стал основной кузницей кадров для замещения руководящих должностей в органах власти. У выпускников высокая востребованность», — сказал Потуремский. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко отметил, что «школа губернаторов» — это стратегический проект, посредством которого президент создает новый слой управленцев. «Сначала были только гражданские участники, а потом начали добавлять и силовиков. У выпускников выстраиваются горизонтальные связи, которые помогают им в процессе работы решать какие-то задачи за счет звонков сокурсникам в другой регион или в какое-нибудь федеральное ведомство. Таким образом Путин создает единый слой высшей российской бюрократии, консолидированный, спаянный, обученный в единой методологии с хорошими личными отношениями», — подытожил эксперт.